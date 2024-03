Luxe opnieuw gedefinieerd: La Mer’s The New Moisturizing Fresh Cream

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

La Mer lanceert de volgende innovatie in luxe huidverzorging, The New Moisturizing Fresh Cream. The New Moisturizing Fresh Cream, een nieuwe versie van La Mer’s supercharged cool-gel-textuur, beschikt over een lichtgewicht verzachtende technologie die diep genezend vocht levert, terwijl het roodheid actief kalmeert en de weerstand van de huid tegen stressfactoren helpt versterken. Deze frisse en veerkrachtige vochtinbrengende crème transformeert de huid met een frisse uitstraling en hernieuwde gladheid, bij elk gebruik.



The New Moisturizing Fresh Cream is geïnspireerd op de opkomende onderzoeken naar het Exposome, de som van blootstellingen die iemand tijdens zijn leven krijgt, zoals voeding, levensstijl en milieu, en hoe deze zich verhouden tot iemands algehele gezondheid. Het Exposome houdt ook rekening met interne biologische factoren, waaronder chronische ontstekingen en oxidatieve stress, die na verloop van tijd de huid kunnen beschadigen en kunnen resulteren in verminderde energie, vochtverlies en zichtbare tekenen van veroudering. De huid is echter slim en adaptief, en kan, indien ondersteund door de krachtige anti-irriterende en verzachtende ingrediënten in The NEW Moisturizing Fresh Cream, haar zichtbaar frisse, jeugdige uitstraling versterken terwijl vitaliteit en evenwicht worden hersteld.

Nieuwe Moisture Matrix Technologie

The New Moisturizing Fresh Cream is met zorgvuldige precisie vervaardigd om de jeugdvernieuwende activiteit in de huid te verspreiden, met behulp van nieuwe 3D-technologie. Deze geavanceerde technologie maakt gebruik van een precieze hoeveelheid energie om faseveranderende polymeren bij het aanbrengen om te zetten van vloeiende vloeibare gel in een met hydratatie gevulde crèmestructuur, waardoor een fris vochtkussen wordt gevormd dat de diepe uitstraling van de huid versterkt en de huid doordrenkt met genezend vocht. Dit resulteert in zichtbare lift, verbetering van het uiterlijk van lijntjes en rimpels, en een stevig gevoel en herstelde veerkracht; de huid blijft de hele dag en onder wisselende omgevingen gehydrateerd om het comfort en de uitstraling te behouden. Tijdens tests lieten zowel mannen als vrouwen een significante verbetering zien in het verminderen van de tekenen van veroudering bij gebruik van The Moisturizing Fresh Cream tweemaal daags gedurende 8-12 weken.



Verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl en debijenkorf.nl

Fresh Cream 30ml – 205€

Fresh Cream 60ml – 385€