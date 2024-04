Maak een goede indruk in 4 seconden of minder

Laatst geüpdatet op april 2, 2024 by Redactie

In een snel en steeds veranderende zakenwereld is het belangrijk om een ​​goede eerste indruk te maken; of dat nu met klanten of collega-ondernemers is. We geven hier tips hoe je een goede indruk maken binnen de eerste 4 seconden nadat je iemand hebt ontmoet:

Wees open

Wees open met zowel lichaamstaal als houding. In termen van lichaamstaal, moet een persoon zijn hart rechtstreeks richten op de persoon die hij ontmoet. Bedek je hart niet met je handen of je armen. Als je een jas draagt, knoop die dan van tevoren los. Het is ook belangrijk om een ​​positieve houding te hebben. Terwijl je de persoon begroet, moet je die positiviteit voelen en bewust zijn.

Oogcontact maken

Jij moet degene zijn die oogcontact maakt en je ogen moeten een positieve houding weerspiegelen. Het is belangrijk om op een bepaald moment weg te kijken, omdat te veel oogcontact onbeleefd of intimiderend kan zijn voor de andere persoon.

Straal

Je moet altijd de eerste zijn die lacht. Dit is een boodschap van oprechtheid. Onderzoek suggereert ook dat lachen bij het ontmoeten van iemand in een gelukkige context een nuttige manier is om een ​​persoon te zijn die ze zich herinneren.

Zeg hallo

Klink enthousiast om kennis te maken met iemand en groet als eerste. Biedt een stevige handdruk aan, wat over het algemeen een positievere indruk maakt. Om de naam van een persoon te onthouden, herhaal deze een paar keer bij de begroeting.

Leun in

Laat een bijna onmerkbare voorwaartse kanteling zien dat je openstaat voor en geïnteresseerd bent in wat de persoon te zeggen heeft.