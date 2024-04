Maak een pottenborder vol hortensia’s

Laatst geüpdatet op april 29, 2024 by Redactie

Een hortensia krijgt meestal een plekje in de tuin. Daar bloeit de plant elke zomer uitbundig. Opvallend: ook op balkon en terras of bij de voordeur duikt de hortensia steeds vaker op. Wie tuiniert in potten hoeft het niet bij één of twee te laten. Het is tegenwoordig helemaal ‘in’ om een pottenborder te maken. In elke tuin is wel een plek te vinden waar je dit kan toepassen. Hydrangea World, het online platform voor hortensialiefhebbers, geeft praktische tips.

Tuinieren in potten

Een pottenborder is niet meer of minder dan een groepje potten (of manden) bij elkaar. Met planten erin vormen ze samen een minituintje. Het grote voordeel van zo’n pottenborder is dat je flexibel kunt tuinieren en de mooiste plantcombinaties kunt maken. Wil je veranderen? Dan schuif je de ene pot naar voren (of achteren). Zo kun je ook verschillen in hoogte maken.

Kleurrijke compositie

Wie denkt dat een pottenborder vol hortensia’s saai is, heeft het mis. Er zijn zoveel verschillende soorten en kleuren dat er van eentonigheid geen sprake is. Bovendien kun je hortensia’s ook goed combineren met groenblijvende tuinplanten. Hortensia’s in de pottenborder hebben als groot voordeel dat je verzekerd bent van een maandenlange bloei en dat je elk jaar opnieuw kunt genieten van de bloemen. De tuinplant overleeft de Nederlandse winter moeiteloos.

Eenvoudig

Hortensia’s in potten is geen hogere wiskunde. Belangrijk is dat je de plant in een sierpot zet met een diepte en diameter van zo’n 40 tot 60 cm. De wortelkluit kan zich dan goed ontwikkelen. Zorg ook voor een of meerdere gaten in de bodem van de pot. Overtollig water kan dan eenvoudig wegvloeien. Eventueel zet je onder de pot een schotel voor het teveel aan water. In droge tijden kunnen de wortels dat prima opzuigen en dat scheelt water. Gieten zul je echter wel regelmatig moeten doen. Hortensia’s lusten een stevige slok. Je merkt overigens vanzelf wanneer de plant dorst heeft. Als de (bloem)bladeren wat slapper worden, is dat een teken dat de plant water wil. Door je hortensia wat water te geven, zal deze weer snel opknappen.



Tip: vul een pot met grond tot een paar centimeter onder de rand. Zo voorkom je dat tijdens het gieten het water niet over de rand stroomt.

Hydrangea World

Wie op zoek is naar informatie, tips en inspiratie op gebied van hortensia’s kan terecht bij Hydrangea World. Kijk op www.hydrangeaworld.com of volg via Facebook (Hydrangeaworld) en Instagram (@Hydrangea_world). Hortensia’s zijn onder meer verkrijgbaar bij tuincentra, bloemisten en webshops.



Fotocredit: Hydrangea World