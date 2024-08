Zo maak je je eigen Tater Tots

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2024 by Redactie

Tater Tots is een aardappelsnack uit de VS die doet denken aan een mengsel van kroketten en hash browns. Het smaakt heerlijk als bijgerecht bij een burger of als hapjes met een dipje en is ideaal voor picknicks en feestbuffetten. De naam kan vertaald worden als “aardappel mini’s”. Omdat “tater” een afkorting is van het Engelse woord voor aardappel (“potatoe”), terwijl “tot” staat voor “little tot”.

Een snack uit de jaren vijftig

Al in de jaren vijftig kwam een ​​Amerikaans diepvriesbedrijf op het idee om overgebleven aardappelen te gebruiken voor een nieuw product met de merknaam Tater Tots. De pittige broodjes zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de Amerikaanse keuken en worden in veel verschillende variaties bereid: met rauwe of gekookte aardappelen, met of zonder paneermeel, gebakken of gefrituurd.

Maak zelf Tater Tots

Als je de “aardappel mini’s” wilt proberen, kook dan bloemige aardappelen en laat ze afkoelen en goed verdampen. Vervolgens worden ze geperst of gepureerd en op smaak gebracht met zout, peper en andere kruiden zoals nootmuskaat, paprika of chili en verse kruiden. Als het deeg te plakkerig of stijf is, voeg dan een beetje bloem of water toe.



Verdeel het in stukken en vorm er kleine balletjes of rolletjes van. Voor een krokant broodkruim worden de deegballetjes één voor één gerold in bloem, losgeklopt ei en paneermeel. In de VS is het gebruikelijk om de aardappeldeeltjes te frituren. In de oven zijn ze net zo krokant, maar aanzienlijk minder vet, als je ze af en toe omdraait. Als je gasten verwacht, kun je de aardappelsnack bereiden en vlak voor het serveren enkele minuten bakken.

Waarmee eten?

De “mini’s” zijn ook erg lekker met zoete aardappelen of een mengsel van aardappelen en geraspte groenten zoals broccoli of bloemkool en geraspte Parmezaanse kaas. Een dip of saus maakt het heerlijke tussendoortje helemaal af – zoals een pittige tomatensalsa, zure room of kruidenkwark. Voor een eenvoudige yoghurt-knoflookdip worden één of twee teentjes knoflook fijngehakt, gemengd met magere natuuryoghurt, citroensap en fijngehakte munt en op smaak gebracht met zout en peper. Goed laten weken en genieten met de knapperige broodjes.