Maak je klaar voor de lente met Amazon Lente Deals

Vandaag kondigt Amazon.nl de Amazon Lente Deals aan. Het deals-event start op dinsdag 25 maart om 00:00 uur en duurt tot maandag 31 maart 23:59 uur met tot wel 35% korting op deelnemende merken zoals Philips, ASUS, Page en Robijn.



Volgens onderzoek van internationaal onderzoeksbureau HarrisX onder ruim 2000 Nederlanders is de lente de tijd van het jaar waarin 72% van de online shoppers op zoek is naar dagelijkse benodigdheden bij online winkels. Daarnaast vindt 75% het spannender om een aanbieding te scoren op een product dat ze van plan waren te kopen (versus 25% op een product dat ze niet van plan waren te kopen). Met 46% van de shoppers die in deze periode extra op hun uitgaven letten, biedt Amazon.nl de ideale kans om die perfecte deal te bemachtigen. Er zijn aanbiedingen op honderdduizenden producten in alle categorieën, waaronder Wonen, Elektronica, PC, Keuken, Klussen, Mode en meer



“We zijn verheugd om onze klanten de kans te geven om flink te besparen met deals op vele duizenden producten in elke categorie tijdens de Amazon Lente Deals, ” aldus Dirk van den Bogaart, Head of Communications bij Amazon.nl. ” We weten dat onze klanten dol zijn op kortingsacties. 41% van de online shoppers noemt besparingen door promoties als een van de top drie redenen om voor een bepaalde winkel te kiezen. Daarnaast behoren volgens online shoppers transparante prijzen zonder verborgen kosten (55%) en een breed assortiment aan producten (37%) tot de drie belangrijkste factoren bij online winkelen. Daarom zijn we blij dat we shoppers geweldige besparingen kunnen bieden op must-have artikelen, van dagelijkse benodigdheden tot seizoensfavorieten.”

Bereid je optimaal voor op de Lente Deals

Klanten kunnen vanaf vandaag terecht op amazon.nl/lentedeals voor handige tips om de juiste deals te vinden die aansluiten bij hun interesses, waaronder:



· Vroege Deals: Profiteer van aanbiedingen op een selectie van Amazon Devices, waaronder Ring en Blink.



· Deal Alerts: Shoppers kunnen zich abonneren op ‘Deal Alerts’ voor recent gezochte en bekeken artikelen, zowel op de website als in de app. Bezoek eenvoudigweg de Amazon Lente Deals-pagina in de Amazon Shopping-app tussen nu en de start van Amazon Lente Deals om deal alerts in te stellen en pushmeldingen te ontvangen tijdens het event.



· Verlanglijst: Voeg artikelen toe aan je verlanglijst en ontvang meldingen als jouw favorieten in de Amazon Lente Deals Dag-deals worden opgenomen.



· Gepersonaliseerde deals: Amazon maakt het eenvoudig voor klanten om deals te vinden die bij hun interesses passen met gepersonaliseerde aanbevelingen, waaronder “aanbevolen deals voor jou”, “deals gerelateerd aan je lijsten”, “4+ sterren deals voor jou” en “deals gerelateerd aan items in je winkelwagen”.

Snelle en gratis bezorging met Amazon Prime

Alle Amazon-klanten kunnen tijdens Amazon Lente Deals profiteren van deals, en Prime-leden genieten bovendien van een aantal exlusieve deals voor Prime-leden. Dit komt bovenop alle gebruikelijke voordelen van een Prime-lidmaatschap, waaronder Prime Video en onbeperkt gratis en snelle bezorging op miljoenen artikelen, thuis, op een adres naar keuze of op een van de vele pick-up punten in Nederland.