Maak je nagels klaar voor de lente: 6 tips voor een goede verzorging

Koude winterlucht buiten, droge verwarmingslucht binnen – dit is een echte duurtest voor onze nagels. In het koude seizoen hebben ze daarom intensievere zorg nodig. Vooral als ze al veranderingen vertonen zoals gespleten nagels of breuken. Ontdek hier hoe je met een paar tips en trucs je nagels lenteklaar kunt maken.



Wist je dat onze vingernagels in de winter langzamer groeien? De spijkerplaten moeten langer bestand zijn tegen de dagelijkse belasting. De grote temperatuurverschillen in het koude seizoen vallen hen dan ook erg zwaar. Bovendien beïnvloedt ons onevenwichtige dieet hen. Helaas bevatten vette braadstukken, stevige romige soepen en chocolade niet de voedingsstoffen die ze dringend nodig hebben voor een gezonde groei. Daarom is het belangrijk om ze regelmatig te verzorgen:

1. Vermijd extra belastingen

Afwasmiddel, nagellakremover en meer – Vermijd deze dingen indien mogelijk. Draag daarom bij huishoudelijk werk bij voorkeur altijd handschoenen. Neem ook af en toe een pauze van nagellak. Zowel de lak als de remover bevatten stoffen die niet goed zijn voor je nagels.

2. Vermijd plastic en gel

Kunstnagels en gel beschadigen de hoornlaag van je vingernagels, waardoor ze zacht en broos worden. Gun jezelf dus een langere pauze. Ze zullen je zeker bedanken.

3. Verwen je nagels regelmatig

Een bad in lauwwarme amandel- of olijfolie geeft je nagels veel verzorging. Het regelmatig aanbrengen van lotion helpt ook om het soepel te houden. Bovendien kunnen massages met nagelolie en hand- en nagelmaskers helpen om je nagels resistenter te maken.

4. Trim je nagels met een vijl

Gebruik je een nagelschaartje of nagelknipper om je nagels te knippen? Schakel beter over op een nagelvijl. Want als je knipt, zijn je nagels gebogen. Het resultaat is een vuile rand die snel kan scheuren. Je kunt je nagels beschermen met een vijl. Als je nagels broos zijn, kun je het beste maar in één richting tegelijk vijlen.

5. Geef je nagels voeding

Besteed aandacht aan een uitgebalanceerd dieet. Probeer zoveel mogelijk biotine (vitamine B7), foliumzuur (B9) en zink via de voeding binnen te krijgen. Zwavel en silicium zijn ook belangrijk voor gezonde nagels. Het nemen van voedingssupplementen kan helpen.

6. Ondersteuning van buiten en van binnen

Je kunt je nagels ook van buitenaf voorzien van voedingsstoffen zoals zwavel en silicium. De lak breng je het beste aan voor het slapen gaan. Na ongeveer vier weken kan het zichtbare verbeteringen aan je nagels teweegbrengen.