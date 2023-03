Maak je op voor een zinderend tweede seizoen van Make Up Your Mind

Laatst geüpdatet op maart 27, 2023 by Redactie

Het is weer zover! ‘Make Up Your Mind’ keert terug met een glamoureuze en verbluffend nieuw seizoen. Vijfentwintig nieuwe bekende Nederlanders zijn de uitdaging aangegaan en hebben zich laten transformeren tot dragqueens, inclusief hoge hakken, make-up en spectaculaire outfits, waardoor ‘Make Up Your Mind’ je gegarandeerd op het puntje van je stoel laat zitten. Het wordt een feest voor oog en oor, vol glitter en glamour. Aan de twee panels, onder leiding van teamcaptains Nikkie De Jager en Fred van Leer, de taak om te raden wie-o-wie er schuilgaat achter de wimpers, stiletto’s en pruiken. Welke dragqueen weet met een spetterend optreden de drag-vakjury te overtuigen, en gaat er met de winst vandoor? Mis dit niet en tune in op zaterdag 8 april om 20:00 uur bij RTL 4.

Onder leiding van presentator Carlo Boszhard gaan de prachtige Queens de strijd met elkaar aan op het podium. De vijfkoppige drag-vakjury onder leiding van Miss Envy Peru, en wekelijks een wisselend gast-dragjurylid, bepaalt wie erdoor gaat naar de volgende ronde en wie er afvalt. Om alle overige deelnemers achter zich te laten, presenteren de Queens zich in de eerste ronde op de catwalk, gaan een lipsync duel aan met de andere Queens, en vertellen in de laatste ronde waarom ze moeten winnen in een victory speech. Aan de panels de taak om de verborgen hints in de outfits, dragnaam en muziek te herkennen, en zoveel mogelijk namen te raden.

Nieuwe elementen

Naast een wisselend gast-dragjurylid belooft dit seizoen door nieuwe elementen nog spannender te worden dan ooit. Nieuw is dat de afvallende deelnemer in de eerste ronde alsnog hun voorbereide lipsync in de studio mogen laten horen. Ook zullen na de tweede ronde twee Queens in de gevarenzone belanden, maar valt er vooralsnog niemand af. De Queens die in de gevarenzone belanden zullen samen op het podium moeten strijden wie door mag naar de laatste ronde. En dus wordt de laatste ronde van iedere aflevering dit seizoen nóg spectaculairder, niet twee, maar drie Queens strijden in deze uitzinnige ronde om die felbegeerde plek in de zinderende finale.

Internationaal succes

‘Make Up Your Mind’ heeft in 2021 een eenmalige aflevering uitgezonden met een gemiddelde van 1,7 miljoen kijkers. Het programma was zo succesvol dat er in 2022 een volledig seizoen van het programma is uitgezonden, met wederom hoge kijkcijfers. De populariteit van het programma komt o.a voort uit de boodschap van acceptatie en inclusiviteit, oftewel ‘mogen zijn wie je bent’. Het format heeft inmiddels ook buiten Nederland succesvolle resultaten opgeleverd, zo is het programma te zien op RTL in Duitsland en verkocht aan zenders in Italië (RAI) en België (VTM).



‘Make Up Your Mind’ wordt geproduceerd door Herriemakers. Laat je vanaf zaterdag 8 april vijf weken lang om 20:00 uur betoveren bij RTL 4

Beeld credits: Rob Jacobs