Maak jouw Tinder-profiel klaar voor de Summer of Love

Lange dagen, overvolle parken, kleurrijke outfits en een overvloed aan zonnebrillen… Je raadt het al: de zomer is hier! Dit betekent ook dat de Summer Of Love ein-de-lijk voor de deur staat. Onder de leden van Tinder zijn al veel enthousiaste festivalgangers en zomerliefhebbers erop uit om nieuwe mensen te ontmoeten. Fashionista’s onder ons weten dat het nu allemaal om Dopamine Dressing draait. Dus waarom zou je Tinder-profiel nog steeds een kerst-look hebben?



Met een hete zomer in aantocht is het tijd om je ware ik te omarmen. Dus kun jij ook niet wachten op deze spannende zomermaanden? Stof dan je Tinder-account af met gebruik van deze drie tips en maak je profiel zomerklaar.

Connect met jouw soulmate op zomerse hit

Een foto zegt meer dan duizend woorden… maar vergeet de muziek niet! Wereldwijd heeft ongeveer 40% van alle Gen Z-leden op Tinder al een Anthem toegevoegd aan hun profiel, wat ze zo’n 10% meer matches gaf.1 Music Mode brengt dit nog een stapje verder en versterkt de natuurlijke kracht van muziek op mensen. Namelijk, leden kunnen elkaar vinden door hun gedeelde liefde voor dezelfde nummers, tijdens een zondagavond Tinder-sessie die aanvoelt als een echte uitgaansavond.



In Nederland zien we de zomerhitte duidelijk terug in de Tinder-muziektop, zoals Heat Waves van Glass Animals. Maar ook First Class van Jack Harlow en het nieuwe album van Harry Styles is geliefd, met As It Was duidelijk zichtbaar in de top!

Self-love is hip!

Perfect zijn is zó 2020. Het is deze zomer de hoogste tijd om te laten zien wie JIJ bent. Dus laat dit zien! Volgens een onderzoek geeft bijna de helft (48 procent) van de 18- tot 25-jarigen op Tinder aan dat ze vooral op zoek zijn naar een authentiek persoon die volledig zichzelf durft te zijn.2 Jezelf zijn geeft meer matches en je zult merken dat je veel meer diepgaande gesprekken zult voeren.

Lichaamshaar? JA! Doe mee aan het de-stigmatiseren van lichaamshaar bij vrouwen. Celebs als Cardi B, Cara Delevingne en Rihanna pronken ermee. Dus mocht dit jouw ding zijn: zet je schaamte opzij en ga ervoor!

Je hebt het misschien al gehoord, maar deze zomer staat in het teken van Dopamine Dressing. Vloekende kleuren, combinatie van printjes, het kan niet gekker. Draag dus je lievelingsoutfit en zet hem op je profiel.

Tip: Laat jezelf zien terwijl je iets doet waar je gepassioneerd over bent. Van rolschaatsen tot koken: wees jezelf en laat het zien. PS: Maak gebruik van de fotoverificatiefunctie om authentiek AF te zijn.

Festival Mode

Wist je dat bijna één op de drie singles (31%)3 van plan is om in 2022 een muziekfestival of concert te bezoeken? Ook Tinder helpt feestgangers het ijs te breken en is daarom live met Festival Mode. Maak via deze tool gemakkelijk contact met andere festivalgangers, door te laten weten naar welke feestjes jij zult gaan deze zomer. Zo kun je alvast praten over je favoriete artiesten en afspreken aan welke bar jullie de eerste ontmoeting In Real Life (IRL) zullen hebben, voordat de show begint.



Festival Mode is nu beschikbaar in Tinder Explore, voor leden over de hele wereld. Dus mocht je deze zomer in het buitenland te vinden zijn, dan hoef je de kans op een match niet aan je voorbij te laten gaan.