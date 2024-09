Maak kennis met de deelnemers van ‘Winter Vol Liefde’ seizoen 3

Laatst geüpdatet op september 2, 2024 by Redactie

Nu ‘B&B Vol Liefde‘ tot haar einde loopt en de winter langzaam in aantocht is, zijn de voorbereidingen voor ‘Winter Vol Liefde’ seizoen 3 ook weer in volle gang. Acht singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen in Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Andorra en Zwitserland. Als chef-kok, lodge-eigenaar of skileraar leiden ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die ene speciale persoon die hun hart verwarmt. De singles die de zoektocht aangaan, stellen we hieronder graag voor. Bekijk hier de volledige bio’s van de acht mogelijke hoofdpersonen van ‘Winter Vol Liefde’ seizoen 3.

Robin, 59 jaar, Zweden

Maak kennis met de vrolijke Robin die zijn droom heeft nagejaagd door bijna een jaar geleden te emigreren naar de Zweedse plaats Unnaryd. Hier heeft hij een typisch Zweeds houten huisje waar hij regelmatig aan klust en eigen meubels voor ontwikkeld. Robin is op zoek naar een dame met een hoog knuffelgehalte, die samen met hem het Zweedse leven wil omarmen.

Claudia, 52 jaar, Oostenrijk

Claudia woont sinds twee jaar weer in haar Oostenrijkse geboorteplaats Wendling bei Haag. Ze ging terug naar haar roots om hier haar ouderlijk huis en guesthouse te verbouwen tot een kleurrijke Bed & Breakfast. Inmiddels is de B&B bijna af en is Claudia druk met het creëren van een interieur met een huiselijke sfeer. Ze zoekt een levenslustige, slimme en zelfstandige Nederlandse man met een open mindset.

Andre, 27, Andorra

Andre woont al bijna zijn hele leven in het prachtige Andorra. Op jonge leeftijd vertrok hij samen met zijn ouders naar één van de kleinste staten van Europa. Daar schittert hij tegenwoordig als chef-kok in de keuken van het familiehotel en maakt hij, soms samen met zijn vader, de meest verrukkelijke maaltijden. Hij is op zoek naar een leuke, spontane Nederlandse jonge vrouw die net als hij familie hoog in het vaandel heeft staan en niet bang is om de handen uit de mouwen te steken in het hotel.

Monique, 61, Zwitserland

Monique woont in het prachtige Zwitserland waar ze uitkijkt op het Jura gebergte. In de plaats Arzier is zij bezig met het opstarten van haar Bed & Breakfast. Daarnaast werkt Monique als projectmanager bij een medisch bedrijf. Hiervoor reist zij vaak op en neer naar zowel Azië als Afrika, maar gelukkig is haar werk flexibel en is zij ook regelmatig in Zwitserland te vinden. Ze is op zoek naar een leuke, loyale Nederlandse man die sportief is en houdt van reizen.

Klaas, 52, Oostenrijk

Maak kennis met Klaas, een zorgzame vader van drie kinderen. Klaas verhuurt in het schilderachtige Weissenbach am Lech in Oostenrijk twee vakantiewoningen in een grote oude boerenwoning. Daarnaast werkt hij drie dagen per week als timmerman en soms ook als berggids. Klaas staat open voor een nieuwe relatie en hoopt een warme, sportieve, empathische vrouw te ontmoeten die net als hij van de bergen en de natuur houdt.

Hans, 73, Noorwegen

Hans is een passievolle, daadkrachtige en actieve man. Hij woont al ruim vijftig jaar in de prachtige uitgestrekte vlaktes van Noorwegen, in Ås. Hier heeft hij een grote woning waar hij maar al te graag aan klust. Hoewel hij al ruim vijftig jaar in Noorwegen woont, geniet hij nog steeds van de Hollandse nuchterheid. Dit is dan ook wat hij zoekt in een dame, naast dat zij hem kan bijhouden in zijn actieve bestaan.

Elsje, 49, Zweden

Elsje is geen onbekende in het winterse liefdesavontuur. In het eerste seizoen van ‘Winter Vol Liefde’ bezocht zij Guido in Zweden – om de liefde te ontdekken. Helaas sloeg de vonk toen niet over. Nu gaat ze zelf het avontuur aan en heet ze single mannen welkom in haar lodge in de prachtige Zweedse plaats Hammarstrand. Elsje is op zoek naar een fitte, avontuurlijke Nederlandse man met een goede dosis humor. Iemand waarmee ze samen op pad kan gaan en die haar levensstijl begrijpt.

Ruben, 37, Oostenrijk

De energieke, sociale Ruben is een korte tijd geleden zijn droom nagejaagd en woont sindsdien permanent in het mooie Oostenrijkse dorpje Mauterndorf. Sinds 2018 was hij hier al elke winter te vinden om skiles te geven, maar bij terugkomst in Nederland wist hij zeker dat zijn toekomst in Oostenrijk lag. Ruben is op zoek naar een energieke, intellectuele vrouw met pit die haar toekomst met hem, en misschien uiteindelijk een kind, voor zich kan zien.



Aanmelden om mogelijk de liefde te vinden in winterse sferen bij een van de singles kan via deze link.

‘Winter Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle, a Fremantle Company en is begin 2026 te zien.

Beeld: RTL en Blue Circle