Maak kennis met de kandidaten van Prince Charming

Laatst geüpdatet op december 1, 2022 by Redactie

In het derde seizoen van Videoland Original ‘Prince Charming‘ gaat de 30-jarige Diego onder toeziend oog van de Griekse Goden op zoek naar zijn ware liefde. ‘Prince Charming’ is vanaf 15 december wekelijks te zien bij Videoland. Ontmoet hier de twaalf mannen die hopen dat Eros raak schiet:

Bart (27)

Bart is de vrolijke noot van de groep. Hij houdt van het goede leven, is creatief en houdt niet van stilzitten. Geen wonder dus dat hij vaak in de sportschool staat om zijn ei kwijt te kunnen. Bart is loyaal en staat altijd voor zijn vrienden klaar, iets wat hij ook belangrijk vindt in een romantische relatie. Betweterige types, daar houdt hij niet van.

Cyrano (32)

Cyrano woont in Almere en werkt als store manager bij een sneakerwinkel. Hij is dan ook een echte sneaker head met meer dan 200 paar sneakers in huis, een collectie die maandelijks wordt aangevuld. Cyrano is snel verliefd, maar dat maakt hem niet minder kieskeurig: te laat komen, vieze schoenen dragen en arrogant zijn, zijn afknappers voor hem.

Davin (35)

Davin is een harde werker en heeft als doel financieel vrij te zijn. Hij heeft onlangs zijn eerste Amsterdamse huis gekocht, dus timmert al flink aan de weg. Hij is meertalig, reislustig en heeft een voorliefde voor Japan. Davin houdt van open communicatie en zoekt dit ook in een partner, goede communicatie is voor hem het aller belangrijkst.

Edo (32)

Edo is zachtaardig en heeft altijd het beste voor met iedereen, maar is ook niet bang om zijn mannetje te staan. Hij is een enorme dierenliefhebber en zijn Franse Bulldog/mopshond mix is momenteel zijn grote liefde. Daarnaast zijn zingen, muziek en het christelijke geloof erg belangrijk voor hem. In een relatie vindt hij intelligentie, humor en zorgzaamheid belangrijk.

Gürsay (25)

Gürsay is heel eerlijk, houdt van humor en is direct – vooral op zakelijk gebied, maar ook in zijn privéleven. Gürsay is opgevoed met het idee dat je moet werken voor je geld en dat doet hij dan ook met maar liefst drie eigen ondernemingen. Als de tijd het toelaat, reist hij graag en viert hij vakantie op Ibiza. Zijn ideale partner is iemand die weet waar hijzelf staat in deze maatschappij.

Joep (31)

Joep is een echte familieman en is heel ondernemend. Hij neemt graag het initiatief om vrienden of familie bij elkaar te brengen door iets leuks te organiseren. Hij is erg muzikaal en speelt saxofoon, klarinet én piano. Daarnaast ontwerpt en schetst hij graag. Zijn ideale man heeft mooie sprekende ogen, maar belangrijker vindt hij het dat iemand niet te veel met zichzelf bezig is.

Joey (31)

Joey is maatschappelijk betrokken. Politiek en duurzaamheid houdt hem bezig: hij draagt graag bij aan een betere samenleving. Toen hij van zijn dorp naar de grote stad Rotterdam verhuisde, bloeide hij helemaal op. Naast het stadsleven houdt hij ook van de natuur, dat biedt hem rust. Joeys ideale partner is iemand met een krachtige uitstraling, iemand die geen grijze muis is.

Jordie (25)

Bij de Utrechtse Jordie staan gezelligheid, zijn sociale leven en hechte vriendenkring op nummer één. Hij kan temperamentvol zijn, maar houdt ook van kalmte en rust. Humor en creativiteit typeren Jordie. In zijn vrije tijd gamet en schildert hij graag. In een partner zoekt hij iemand die hem tegengas kan geven en met hem samen een feestje van het leven wil maken.

Leroy (31)

Leroy runt zijn eigen online marketing agency. Zeg je social media, dan zeg je Leroy. Hij is enthousiast, vrolijk en zorgt altijd voor een gezellige sfeer. Leroy volgt zijn intuïtie, is ambitieus en kan best pittig zijn. Zijn potentiële prins moet daar wel een beetje weerstand tegen kunnen bieden.

Nick (25)

Nick is van de Brabantse gezelligheid, hij is een echte sfeermaker en bijna altijd goedgehumeurd. Hij gaat een discussie niet uit de weg en overtuigt anderen graag van zijn mening, maar staat ook open voor die van anderen. Zijn droomman heeft een volle haardos en moet van nature lekker ruiken. Maar nog belangrijker, vindt hij maatschappelijke betrokkenheid.

Rajeen (33)

Rajeen is sociaal, vrolijk en extrovert, niet alleen qua persoonlijkheid maar ook qua stijl. Hij heeft veel in het buitenland gewoond en staat hierdoor open in het leven. Diepgang is voor hem erg belangrijk, zowel met vrienden als met een partner. Hij zit ’s avonds het liefst met een boek of goede documentaire op de bank en als hij toch af en toe een feestje pakt, wordt het nooit te wild.

Theo (34)

Theo heeft een aanstekelijke lach, veel discipline en kan soms koppig zijn: als hij iets per se wil, dan gebeurt het ook. Hij is een echte fit boy die veel sport en gezond eet, maar soms komt zijn nerdy kant naar boven en gaat hij lekkere gamen of Pokémons vangen. In zijn vrije tijd doet hij graag avontuurlijke uitjes, zoals indoor skydiven of kitesurfen. Theo heeft alles op orde en staat vrolijk in het leven. Het enige wat hij nog mist, is een leuke partner.



‘Prince Charming’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf 15 december wekelijks te zien, exclusief bij Videoland.

Beelden: Jasper Suyk