Maak kennis met de nieuwe eigenaren van het vierde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’

Laatst geüpdatet op december 15, 2023 by Redactie

Maak je klaar voor een gloednieuw seizoen van ‘B&B Vol Liefde’, waarin Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland beginnen aan wat wellicht het meest betoverende liefdesavontuur van hun leven wordt! Elf eigenaren hebben zich vanavond in ‘B&B Vol Liefde: De Aftrap’ voorgesteld. Daarmee is hun zoektocht naar hun liefdespartner met wie ze mogelijk hun toekomst gaan delen, officieel van start gegaan. Art Rooijakkers bracht een bezoek aan enkele kandidaten en ging dieper in op hun zoektocht naar liefde en hun B&B-ervaringen. Aanmelden voor de B&B eigenaren kan via rtl.nl/benb. Uiteindelijk zullen we aankomende zomer acht eigenaren volgen in hun zoektocht naar de liefde bij RTL 4.

Albert, 63, Spanje

In het prachtige Catalaanse landschap, niet ver van de Franse grens en dichtbij de Costa Brava staat op een heuvel een imposant kasteel uit de 14de eeuw: Castell d’Emporda. De ondernemende Albert, die oorspronkelijk uit Brabant komt, is de eigenaar van dit historische bouwwerk. En dat Albert een historisch bouwwerk kocht is niet gek, want deze ondernemer is dol op alles dat met geschiedenis te maken heeft. Albert kocht het kasteel als oude ruïne maar verbouwde het tot een exclusief hotel met maar liefst 57 kamers, 2 zwembaden en 2 restaurants. Het is een zeer populaire trouwlocatie voor gasten vanuit de hele wereld. Albert wil dolgraag nog één keer tot over zijn oren verliefd worden. Het allerbelangrijkste voor hem is dat zijn toekomstige partner lief is voor zijn twee kinderen, van 5 en 7 jaar. Daarnaast zoekt hij een rustige, sportieve, intelligente en warme vrouw.

Anja, 70, Frankrijk

In de Chambres d’Hôtes van Anja beland je direct in een warm bad. Deze goedlachse energieke krullenbol is een zeer bedreven B&B-eigenaresse. Meer dan twintig jaar geleden vertrok ze naar Frankrijk en runde ze in haar eentje een B&B met 5 kamers. Sinds een paar jaar doet ze het wat rustiger aan en bezit ze in het dorpje Biches een charmant huis met twee gastenkamers, waar ze samen met haar twee bejaarde katten Piet en Muis een heerlijk leven leidt. Doordat deze van oorsprong Arnhemse B&B-eigenaresse zich nu in rustiger vaarwater bevindt, begint ze een maatje in haar leven te missen.

Anja zoekt eigenlijk een soort zeeman, iemand die zijn eigen koers blijft varen maar het ook weer heel fijn vindt om huiswaarts te keren. Daarnaast is het belangrijk dat hij van dieren en het buitenleven houdt en het niet schuwt een diepgaand gesprek te voeren.

Arno, 46, Frankrijk

Arno is nog volop aan het klussen aan zijn Franse avontuur. Één gastenkamer is al klaar voor de verhuur, maar de opgetogen Arno bouwt er nog drie gites bij. Het liefst doet hij alles zelf, want klussen is tevens zijn grote hobby. Daarnaast is de goedlachse Arno een buitenmens en wandelt hij graag met zijn twee honden Louise en Lucas. Hij is een bezige bij, die moeilijk stil kan zitten. Hij heeft altijd wel weer nieuwe plannen en ideeën. Na een leven met kantoorbanen en misgelopen relaties wilde Arno meer plezier uit de dagen halen en ging hij zijn Franse droom achterna. Hij kocht een oud boerderijtje in Payzac, een klein dorpje in de Franse Dordogne. Inmiddels heeft hij daar eigen kippen, een boomgaard en een moestuin. Arno heeft in een korte tijd een gezellig sociaal leven opgebouwd op zijn nieuwe woonplek, maar mist nog steeds een leuke man in zijn leven. Hij is op zoek naar een gezellige, ondernemende en stoere man, die fit en gezond is en samen met hem het avontuur in Frankrijk aandurft.

Henriëtte, 61, Italië

Haar lichtblonde lokken verklappen haar afkomst, maar als je haar Italiaanse tongval hoort zou je denken dat een zij Italiaanse local is. Na bijna veertig jaar in Italie is de uit Voorburg-afkomstige Henriette bijna meer Italiaans dan Nederlands. Als jonge twintiger viel Henriette voor de charmes van een Italiaan, trouwde met deze vakantieliefde en keerde nooit meer terug naar Nederland. In haar oude familiehuis in Cesarolo is ze na de scheiding een B&B begonnen. In dit prachtige oude landhuis in de buurt van het schilderachtige Venetië, verhuurt Henriette drie kamers. Omdat er in de wintermaanden weinig te beleven is in Cesarolo woont Henriette, samen met haar twee zoons, ’s winters in Portogruaro, op zo’n 25 kilometer van haar B&B. Ze hebben een groot huis omgebouwd tot drie losstaande appartementen zodat de jongens wel hun eigen privacy hebben. Na zes jaar single zijn, vindt Henriette het de hoogste tijd voor amore in haar leven. Ze mist een maatje, iemand op wie ze altijd terug kan vallen. Ze hoopt een Nederlandse man te vinden die net zo kan genieten van het Italiaanse leven als zij.

Iris, 57, Griekenland

De ondernemende en kleurrijke Iris verhuurt sinds 2017 drie appartementen in het Griekse Sparto, een dorpje aan de westkust van het vasteland. Ze kende het land al goed, want ze ging er geregeld naar toe op vakantie met de camper. Destijds vertrok zij met haar toenmalige man, na een lange carrière in de paardensport, naar deze paradijselijke plek direct aan zee, die ze Iris Villa’s heeft genoemd. Sinds 2021 runt Iris de boel alleen en dat vindt ze toch een stuk minder gezellig. Daarom is ze op zoek naar een leuke man waarmee ze samen, na een dag werken, met een lekker wit wijntje met veel ijs van de zonsondergang kan genieten. Haar ideale date zou zijn om te gaan varen met een zeilboot en een hapje en drankje. Iris houdt wel van een feestje en is dus niet op zoek naar een muurbloem. Iris is op zoek naar een lieve, humoristische, reislustige Nederlandse man die openstaat voor dit Griekse avontuur.

Mike, 35, Spanje

Mike lijkt op papier de perfecte schoonzoon: hij is good-looking, sportief, zelfverzekerd, romantisch, een familieman en ook nog eens een gevoelige jongen. Mike is geboren in Spanje, maar is een kind van Nederlandse ouders. Zelf woont hij al zijn hele leven in Spanje en denkt ook in het Spaans, waardoor hij soms even moet zoeken naar Nederlandse woorden. Vijf jaar geleden nam Mike de boerderij van zijn ouders over om deze te verhuren als B&B. Hij woont zelf in de gezellige loft van de boerderij. Samen met zijn vader en neef runt Mike daarnaast ook nog een watersportbedrijf op het strand van Blanes. Mike heeft een hele sterke band met zijn ouders en kan niet zonder zijn hond Kaos. Hij geniet in zijn vrije tijd van technofestivals, klassieke auto’s, kaart- en bordspellen, wandelingen in de bergen en af en toe stapt hij op een paard. Na jaren op datingapps en relaties met Spaanse dames wil Mike nu voor het eerst voor een Nederlandse dame gaan. Hij denkt dat een Nederlandse meid goed bij hem past vanwege de humor, gezelligheid en hoe open en zelfstandig Nederlandse meiden zijn. Zijn voorkeur gaat uit naar een sociale, sportieve en ondernemende vrouw die van dieren houdt en niet vies is van de handen uit de mouwen steken.

Mirjam, 52, Zuid-Afrika

De altijd goedlachse Mirjam leefde de afgelopen twintig jaar vooral als een avontuurlijke expatvrouw. Samen met haar gezin reisde ze de wereld over en woonde ze de afgelopen twintig jaar in maar liefst zeven verschillende landen. Inmiddels is ze gescheiden en studeren haar kinderen in Nederland en ziet haar leven er compleet anders uit; Mirjam droomde altijd al van het runnen van een hotel en viel in Zuid-Afrika als een blok voor een lodge in het Krugerpark. Nu is ze de trotse eigenaresse van vier luxe safaritenten midden in de bush. Sindskort runt ze daarnaast nog een nabijgelegen villa. Schrik niet als je tijdens een blokje om een olifant tegenkomt, dat is bij Mirjam doodnormaal. Ondanks dat Mirjam een druk bestaan leidt en het gezellig heeft met haar staff en gasten op het kamp, voelt ze zich vaak alleen en is ze enorm toe aan een leuke, stoere man in haar leven. Ze zoekt echt een maatje die dit avontuur aan wil gaan. Als hij mooie ogen heeft en een beetje werelds is, dan neemt ze hem heel graag mee op safari.

Robert Jan, 57, Schotland

In de Schotse hooglanden, in een oude jachtlodge is de – naar eigen zeggen oude corpsbal – Robert Jan te vinden. 25 jaar geleden verloor hij zijn hart aan het land van de ruige hoogvlakten, mysterieuze meren en historische kastelen en sinds afgelopen zomer is hij zich hier volledig gaan vestigen. Robert Jan organiseert reizen voor groepen die de echte Schotland-experience willen. Gasten logeren bij hem in huis of in een van de nabijgelegen kasteel. Robert Jan neemt ze mee op trips om te golfen, vissen, wandelen en jagen. Hij organiseert chique diners, whisky proeverijen en doedelzak optredens. Robert Jan is op zoek naar een vrouw die hem accepteert zoals hij is en zijn wereld en lifestyle ook echt begrijpt. Hij valt op vrouwen met energie, die intelligent zijn en positief in het leven staan. Robert Jan is vader van drie kinderen en is opgegeven door zijn jongste zoon van 11 jaar, die in Nederland woont.

Roland, 59, Hongarije

Roland is een sportieve, directe, en stoere vent die gek is op natuur. In 2015 waagde hij de stap om naar Hongarije te emigreren, waar hij een paar jaar met veel plezier een B&B runde. Deze B&B verkocht hij onlangs om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen, iets verder op. Daar vond hij zijn prachtige ‘hutje op de hei’ en leeft hij volledig off-grid, midden in de natuur. Roland heeft nu nog geen gastenverblijf en leeft geheel zonder luxe, maar de eigengereide Roland heeft grootse plannen; hij gaat hier zijn nieuwe luxe paradijs met gastenverblijven bouwen. Dit gaat hij geheel eigenhandig aanpakken, hij houdt immers van binnenhuisarchitectuur en steekt zelf graag de handen uit de mouwen. Koken is een van Roland’s passies en vrijheid is voor hem het belangrijkste in zijn leven. Nederland was niet zijn plek. Niet alleen houdt Roland zijn geest jong, maar ook zijn lichaam, door elke dag bezig te zijn met krachtsport. Roland hoopt op een jonge vrouw die goed kan communiceren en die bourgondisch, sportief, impulsief en passievol is.

Suzanne, 58, Frankrijk

De expressieve Suzanne is kunstenares en het liefst omringd door haar schilderspullen. “Never a dull moment” is hoe ze haar leven beschrijft. Maar naast haar creatieve kant, is ze ook 11 jaar mede-eigenaresse geweest van naturistencamping Le Couderc. Al sinds 1985 kan er op deze prachtige plek in de Dordogne naturistisch worden gekampeerd. Heerlijk in je blootje ontspannen onder de Franse zon, middenin in de natuur, de bossen en de weilanden. Deze camping met ruime kampeerplaatsen, chalets en safaritenten is extra bijzonder omdat het een familiebedrijf is. Suzanne is een aantal jaar terug geweest naar Nederland, maar inmiddels weer terug op het oude nest. Inmiddels heeft haar zoon Emil het stokje overgenomen, samen met de twee kinderen van haar zus. Suzanne neemt nu de koffietent en lunchroom voor haar rekening. Suzanne zoekt een man die tegengas kan geven, die zijn eigen gang kan gaan, zelfverzekerd en zelfstandig is en die interessant blijft. Mannen die voor haar schrijven hoeven geen ervaring te hebben in naturisme, maar moeten er wel voor open staan. Ze mogen gerust een sarong aan als ze zich daar prettiger bij voelen.

Thijs, 64, Frankrijk

De camping van de expressieve Thijz in het Franse Saint-Geniez-ô-Merle is een eigen gecreëerd paradijs waarin hij al zijn creativiteit de vrije loop kan laten. Het is een kleinschalige camping met 18 plaatsen en gasten kunnen hier terecht in een kant en klare safaritent of vrij kamperen. Thijz woont zelf in de nabijgelegen watermolen. Met campinghouder doe je hem eigenlijk tekort, want Thijz is ook kunstenaar en uitvinder. In de zomer barst het op de camping van de jonge gezinnen en de gezelligheid en Thijz is enorm trots op dit zelf gecreëerde paradijs. Thijz mist na zo’n gezellige avond op de camping wel een leuke vrouw in zijn leven, want bij thuiskomst in zijn watermolen is het dan toch een eenzame bedoening. Thijz, een man met het hart op de tong, kijkt ernaar uit om wakker te worden naast een leuke vrouw met wie hij de dag begint met een vers gezet kopje koffie.

Verder zoekt hij een lieve, creatieve dame die zin en energie heeft om samen een camping te runnen. Een vrouw die met beide benen op de grond staat, maar ook openstaat voor spiritualiteit en zin heeft in een wat alternatieve levenswijze.

‘B&B Vol Liefde: De Aftrap’ is geproduceerd door Blue Circle en was vanavond te zien bij RTL 4 en is terug te streamen bij Videoland. Het vierde seizoen van ‘B&B Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle en is komende zomer te zien bij RTL 4.

