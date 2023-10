Maak kennis met EdelBites

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2023 by Redactie

In Amsterdam kun je sinds kort terecht bij de eerste EdelBites pop-up takeaway locatie, wat een assortiment verse en voedzame gevulde dumplings met bijzondere smaken biedt. Van kaas-munt en tomaat-mozzarella tot spinazie-kaas, prosciutto-parmezaan en appel-kaneel, er is een verscheidenheid aan zoete en hartige vullingen beschikbaar om van te genieten. De deegbasis van elke dumpling is hetzelfde, ze zijn geïnspireerd op basis van een traditioneel recept met Hüttenkäse, gevuld met een verse vulling en bedekt met boter en bieslook. EdelBites worden geserveerd in porties van 3 of 5 en zijn geschikt voor elk moment van de dag – als lunch, tussendoortje of diner met salade – waardoor ze een handig en voedzaam alternatief zijn voor een dagelijkse maaltijd. Ontdek een wereld van smaken, een culinaire twist bij elke hap!

Tradioneel gerecht in modern jasje

EdelBites laat je kennismaken met de mondiale culinaire wereld. Deze moderne versie van de traditionele Oostenrijkse “Käsnudel” dumplings is verrassend, veelzijdig en een echte smaaksensatie. De klassieke deegbodem van de dumpling en de traditionele vulling van Oostenrijkse Hüttenkäse is doordrenkt met smaken van over de hele wereld. In Oostenrijk is “Käsnudel” al eeuwenlang een populair gerecht. De oprichters van EdelBites, Angelika en Christoph, delen hun liefde voor het traditionele Oostenrijkse gerecht en besloten er een moderne draai aan te geven. Ze selecteerden zorgvuldig elk ingrediënt om versheid en respect voor het originele recept te garanderen. Met hun moderne draai aan gevulde dumplings wil EdelBites laten zien dat culinaire diversiteit mensen verbindt.

Eerste Nederlandse pop-up locatie is nu open in de Amsterdamse Pijp

Vanaf deze maand zijn EdelBites dumplings al te bestellen via Ubereats en Thuisbezorgd, maar iedereen kan ook langskomen bij de pop-up takeaway om EdelBites te ervaren – een moderne twist op traditionele dumplings. Met opties als tomaat-mozarella, champignon-cashewnoot, tofu-munt, ratatouille, oesterzwam-polenta, bacon-aardappel, lasagna of nougat-walnoot is er voor ieder wat wils. Je kunt kiezen uit porties van 3 of 5 dumplings, of je bestelt een “EdelMix” vol verschillende smaken. Meer locaties volgen later dit jaar.



Edeltbites pop-up: Eerste van der Helststraat 27, 1073 AC Amsterdam

Openingstijden: dagelijks 11:30-19:30 uur