Maak kennis met onze ‘The Real Housewives of Amsterdam’

Laatst geüpdatet op oktober 24, 2022 by Redactie

Eindelijk is het zover! Na Beverly Hills, New York City, Dubai en nog ruim dertig andere edities, komt ‘The Real Housewives of Amsterdam’ vanaf 24 november naar Videoland. Zeven ondernemende en succesvolle dames uit de Amsterdamse high society nemen ons mee in hun leven, waarin ze niet alleen mét elkaar, maar ook óver elkaar praten – en dat zorgt af en toe voor verhitte discussies. Maak hier kennis met de zeven Amsterdamse housewives.

Cherry-Ann Person (35) – Mommy to be & vastgoedmagnaat

Cherry-Ann heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten en altijd haar eigen boontjes gedopt. Ze is afgestudeerd als juriste en investeert samen met haar broer in vastgoed. Op haar 23e kocht ze al haar eerste investeringsobject. Ze is samen met zakenman Roland Kahn en inmiddels bevallen van hun eerste kindje. Cherry-Anns andere kindje is haar hond Gaïa, die geen kraan- maar mineraalwater drinkt en alleen designer accessoires draagt.

Djamila Celina (leeftijd onbekend) – Artist deluxe & TikTok queen

Djamila is met haar kroon, roze haar en uitbundige karakter een opvallende verschijning. Djamila en haar man Johannes leven een luxe jetsetleven – ze wonen in hun villa op Mallorca óf in hun appartement op de Dam. Daar wordt hard voor gewerkt: Djamila is drie jaar op rij uitgekozen tot World’s Sexiest Female DJ, heeft meer dan 700.000 volgers op TikTok, stond op de cover van de Spaanse Playboy én werkt als creatief directeur voor het stoffenbedrijf van haar man.

Hella Huizinga (39) – Wedding & event designer

Hella is met klanten als influencers Kim Feenstra en Negin Mirsalehi zonder twijfel de bekendste event planner van Nederland. Sinds 2008 organiseert ze de meest extravagante bruiloften, babyshowers, zakelijke events en kinderfeestjes die je je maar kunt bedenken. Haar huwelijken starten vanaf twee ton. Hella is beste vriendinnen met andere housewife Maria. Ze is al dertien jaar samen met haar man, maar – ondanks haar exclusieve huwelijken – niet getrouwd.

Kimmylien (43) – Business tiger

Twintig jaar geleden richtte Kimmylien haar bedrijf Universal Nails op, dat inmiddels zeven vestigingen heeft in en rondom Amsterdam. Inmiddels zijn daar haar restaurant en food concept store bij gekomen. Een ware ondernemer dus. Naast haar zakelijke leven heeft Kimmylien een druk sociaal leven. Ze houdt van huiselijkheid en gezellige etentjes met haar gezin waarvoor ze het liefst zelf de hele dag in de keuken staat. Ook maakt ze altijd tijd vrij om bij haar ouders langs te gaan.

Maria Tailor (39) – Owner fashion brand

Maria heeft haar eigen online modemerk en is druk bezig hier een imperium van te maken. Hiervoor reist ze ondanks haar drukke leven in Amsterdam regelmatig af naar Portugal, waar de kleding gemaakt wordt. Maria is een hardwerkende, alleenstaande moeder die de zorg van haar kinderen zo goed mogelijk wil doen. Als ze de kindjes heeft, is er niks anders voor haar. Nu ze haar leven weer op de rit heeft, is Maria klaar om weer te gaan daten. En met succes: ze is tot over haar oren verliefd!

Sheila Bergeik (49) – Cupping queen

Sheila is eigenaresse van Cupping Aesthetics, het grootste behandel- en opleidingsinstituut op het gebied van traditionele Chinese cupping van Nederland. Ze heeft een moeilijke periode gehad, waardoor ze het leven anders is gaan zien. Hierna kwam cupping op haar pad, wat nu haar lust en haar leven is. Sheila is al achttien jaar samen met haar man Erwin, die veel bekende, kalende Nederlanders van een nieuwe haardos heeft voorzien. Samen hebben ze drie kinderen.

Susanna Klibansky (38) – Art sales director

Susanna is een gedreven en ambitieuze art dealer en zakenpartner van het kunstimperium van haar zwager, Joseph Klibansky. Ze leeft en ademt kunst en heeft daarnaast een passie voor fashion en make-up. Inmiddels heeft ze samen met haar man Louis en zwager één doel voor ogen: om van Joseph Klibansky de beste en bekendste kunstenaar ter wereld te maken. Susanna en Louis zijn al 21 jaar samen en hebben twee dochters.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ is vanaf 24 november wekelijks te zien bij Videoland.



Fotocredit: Mark Engelen/Rob Jacobs