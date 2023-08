Maak mooie zomerboeketten met chrysanten

Laatst geüpdatet op augustus 4, 2023 by Redactie

Met hun talloze kleurvariaties zijn chrysanten perfect voor het maken van zomerboeketten. Als cadeau op het volgende tuinfeest of als decoratie voor je huis – de kleurrijke arrangementen zorgen voor echte zomergevoelens. Ook de chrysantenfamilie kenmerkt zich door duurzaamheid en robuustheid. We laten zien hoe de heldere bloemen zelfs bij hoge temperaturen langdurig genieten.

Zee van kleuren in de zomer

Met meer dan 300 verschillende soorten bieden chrysanten een breed scala aan ontwerpmogelijkheden en zijn ze een essentieel onderdeel van zomerboeketten. In het warme seizoen is het stralende kleurenspektakel van de bloemen bijzonder inspirerend en drukt het pure levensvreugde uit. Gele, pomponvormige chrysanten werken als een natuurlijke opkikker en brengen de zon in huis. Met behulp van troschrysanten kunnen kleine mini-boeketten worden gemaakt die in combinatie met zomerse interieuraccessoires zoals pastelkleurige kaarsen en fleurige glazen vazen ​​frisheid, vitaliteit en vrolijkheid uitstralen.



Ook buitenshuis trekken chrysanten de aandacht: een mix van deze vrolijke bloemen en vers fruit zoals limoenen is de perfecte decoratie voor een uitbundig tuinfeest. De fantasierijke boeketten passen prachtig bij verfrissende drankjes en nemen je mee in een idyllische midzomernachtsdroom.

Zorg in de hitte

Chrysanten doen wonderen als het gaat om het transformeren van elke ruimte in een lichtgevend zomersprookje. Om ervoor te zorgen dat het plezier van het boeket zo lang mogelijk duurt, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden tijdens de hete zomermaanden. Met de volgende drie tips scoren chrysanten ook bij hoge temperaturen punten met langdurige versheid.

Tip 1: Een goede voorbereiding

Als je ook tijdens een hittegolf lang wilt genieten van prachtige chrysanten, moet je ze vanaf het begin goed verzorgen. Een schone vaas is essentieel, ook vanuit decoratief oogpunt. Opgehoopte kalkaanslag en vuil vertroebelen het water en kunnen ervoor zorgen dat de bloemen sneller verwelken. Voordat de chrysanten in de vaas worden gezet, worden de bloemstengels schuin afgeknipt op de gewenste lengte en worden de onderste bladeren verwijderd. Helder water op kamertemperatuur en snijbloemenvoedsel zijn het meest geschikt om het boeket zo lang mogelijk vers te houden. Koud water is niet aan te raden, zelfs niet bij intense hitte, anders krijgen de bloemen een koudeschok.

Tip 2: Optimale locatie

Chrysanten gedijen het beste op een halfschaduwrijke plek zonder direct zonlicht. Hier verdampt het bloemenwater niet zo snel, blijven de bloemen langer vers en blijven hun kleur en geur langer behouden. ’s Nachts is het buiten vaak koeler dan binnen in huis. Als je een tuin of balkon hebt, kun je de bloemen in de heerlijk frisse nachtlucht zetten, zodat ze kunnen bijkomen van de hitte.

Tip 3: Regelmatige verzorging

Net als het menselijk lichaam hebben chrysanten bij stijgende temperaturen voldoende water nodig. Daarom is het belangrijk om het bloemenwater elke twee tot drie dagen te verversen. Op warme zomerdagen kan dit ook elke dag. In combinatie met het regelmatig afsnijden van de stelen krijgt het boeket een echte frisse kick. Als sommige exemplaren in het boeket hun hoofd laten hangen, moeten ze onmiddellijk worden verwijderd, anders tasten ze de houdbaarheid van de andere bloemen aan.

Met deze simpele stappen tover je in een mum van tijd een langdurig zomerboeket chrysanten tevoorschijn.