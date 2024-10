Maak van iedere borrel een feest met de nieuwe kaasspreads van Old Amsterdam

Laatst geüpdatet op oktober 9, 2024 by Redactie

Old Amsterdam breidt zijn assortiment uit met twee smakelijke kaasspreads in de smaken pesto en truffel. In deze nieuwe kaasspreads zit meer dan 55% Old Amsterdam geraspte kaas. Dit geeft de spreads de vertrouwde, pittige smaak van Old Amsterdam met een smeuïge, smeerbare textuur. Hiermee is het een heerlijke toevoeging voor op de borrelplank.

Echte kaasspread

De nieuwe kaasspreads zijn met een kaasgehalte van 55% een ware traktatie voor iedere kaasliefhebber. De truffelspread met Old Amsterdam geraspte kaas biedt een intense truffelsmaak en de pesto-variant is verrijkt met verse basilicum, pijnboompitten en knoflook. Beiden behouden de kenmerkende, gerijpte smaak van Old Amsterdam, terwijl ze een verrassende nieuwe dimensie toevoegen aan het gebruik van de kaas bij de borrel.

Innovatie

“We zijn trots om onze klanten te verrassen met deze nieuwe manier om van Old Amsterdam te genieten,” vertelt Marit van Houte, Global Brand Lead bij Old Amsterdam. “De spreads zijn het resultaat van onze passie voor innovatie en ons streven om de rijke smaak van onze kaas toegankelijk te maken voor verschillende eetmomenten.” Met de lancering van de kaasspreads breidt Old Amsterdam zijn productlijn uit, waarbij superieure kwaliteit en smaak op de eerste plaats blijven staan.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Old Amsterdam kaasspreads zijn per direct exclusief verkrijgbaar bij de grotere Albert Heijn filialen, voor een adviesprijs van €3,49. Ze zijn een aanvulling op het groeiende assortiment van Old Amsterdam producten, waaronder de Tasty Grill, bitterballen, KaasTengels en de kaasburger.