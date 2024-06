Maak zonnebrand smeren een feestje voor je kind met deze tips

Laatst geüpdatet op juni 13, 2024 by Redactie

Zonnebrand aanbrengen bij je kind; vaak best een klusje, maar ontzettend belangrijk om een huidaandoening op latere leeftijd te helpen voorkomen. Zelfs wanneer het bewolkt is, kan de zon schadelijke effecten hebben op het tere kinderhuidje. Jong geleerd is oud gedaan, daarom deelt NIVEA drie speelse tips om zonnebrand smeren leuk én educatief te maken.

Tip 1: Spelenderwijs smeren

Wat vinden kinderen het állerleukste dat er is? Juist; spelen! Breng stippen zonnebrand aan op het lichaam van je kind die ze vervolgens zelf mogen verbinden, of maak gezellige figuurtjes. Een insmeer-lied is een ander leuk voorbeeld van een speelse manier waarmee je zonnebrand smeren tot een leuke activiteit maakt. Maak er een ritueel van en zorg dat de zonnebrand een vaste plek heeft, bijvoorbeeld naast de tandpasta. Zo wordt zonnebrand smeren, net als tandenpoetsen, een dagelijkse bezigheid.

Tip 2: Leer je kind hoe sterk de zon is

Van de zon worden we allemaal blij, maar wat is een zonnestraal nu precies? Door je kind te leren hoe sterk (en warm) een zonnestraal nu echt is, vergroot je de bewustwording van de risico’s van directe blootstelling aan zonlicht. Probeer bijvoorbeeld eens zonneprinten. Dit doe je met speciaal behandeld zonnepapier (ook wel cyanotype papier genoemd) dat verkleurt door blootstelling aan de zon. Door delen van het papier af te dekken met bijvoorbeeld bloemen of blaadjes, zie je duidelijk waar het papier verkleurt door de straling van de zon en wordt het effect van de zon zichtbaar.

Tip 3: Maak de nodige hoeveelheid zonnebrand visueel

Leuk hoor, zo’n grote fles zonnebrand, maar hoeveel lotion heeft je kleintje nu eigenlijk nodig voor de verschillende lichaamsdelen? Als we de hoeveelheid in theelepels uitdrukken, komt het neer op één theelepel voor gezicht en hals, twee theelepels voor schouders, armen en handen, twee voor borst, buik en rug en twee voor benen en voeten. Wissel de theelepels in voor een knikker, druif of ander favoriet item van je kroost. Het is vooral belangrijk dat er genoeg aangebracht wordt, dus smeer liever te veel dan te weinig.