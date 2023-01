Maakt een dutje kinderen slimmer?

Laatst geüpdatet op januari 17, 2023 by Redactie

Ouders houden van dutjes, kinderen minder naarmate ze ouder worden. De wereld buiten bed is veel te spannend. Er zijn tenslotte zoveel nieuwe dingen te ontdekken. We weten allemaal hoe belangrijk slaap is voor lichaam en geest. Er is een “slaapcultus” losgebarsten in de volwassen wereld. Fitnesstrackers en smartwatches registreren slaapfasen tot op de minuut nauwkeurig. En bedrijfsartsen blijven mensen vragen om ook op kantoor een dutje te doen. Maar hoe zit het met de kinderen? Heeft elk kind een dutje nodig?

Zelfs kinderen kennen de lage prestaties op de middag

Waarschijnlijk is iedereen al teruggekeerd van de lunchpauze naar zijn bureau en voelde hij zich lusteloos en moe. Het heeft te maken met de interne menselijke klok. Niemand voert 24/7 hetzelfde werk uit. Tijdens de lunch bereikt ons lichaam zijn eerste kleine dieptepunt. Wanneer het lichaam ook extra energie nodig heeft om de lunch te verteren, worden we moe.



Met onze kinderen is het net zo. De fysieke prestatiedip treft ook kleine mensen, daarom is het middagdutje belangrijk zodat ze de rest van de dag vol energie aan kunnen.

Heeft elk kind een dutje nodig?

Mensen hebben een individuele behoefte aan slaap. Iedereen weet dat. Over het algemeen zijn kinderartsen het erover eens dat de slaapbehoefte van kinderen afneemt naarmate ze ouder worden. Een baby heeft ongeveer 17 uur slaap nodig; als het kind een jaar oud is, daalt de tijd tot 14 uur. Voor zesjarige kinderen wordt elf uur nog als optimaal beschouwd. Statistieken en onderzoeken bevestigen dit.



Als het kind tijdens de nachtrust de aanbevolen tijd niet haalt omdat het vroeg moet opstaan, laat naar bed moet of ’s nachts laat moet opblijven, kan het middagdutje dit tekort compenseren. En het is duidelijk dat kinderen die vroeg in de ochtend naar de crèche gaan sneller moe worden dan kinderen die later komen en thuis langer hebben kunnen slapen.



Terwijl de kleintjes niet eens vragen of ze een dutje nodig hebben omdat ze vanzelf in slaap vallen, is het niet zo gemakkelijk met kleuters. Het is belangrijk om het kind te observeren en te letten op tekenen van slaapbehoefte.

Deze tekens spreken voor een dutje:

Het kind wordt in een goed humeur wakker, maar wordt naarmate de dag vordert zeurderig en humeurig.

Aan het begin van de dag heeft het kind meer geduld, maar wordt daarna steeds ongeduldiger.

Het kind huilt vaker in de middag en avond dan in de eerste helft van de dag.

Valt vaak in slaap in de auto of tijdens het tv kijken.

Als er geen dergelijke tekenen zijn, of als het kind helemaal niet in slaap valt ondanks de mogelijkheid om een ​​dutje te doen, dan hebben ze het waarschijnlijk niet meer nodig.



Juist omdat elk kind individueel is, is de vraag wanneer een kind een dutje moet doen niet met een vast antwoord te beantwoorden. Rond de leeftijd van drie zou de neiging om te slapen echter rond het middaguur moeten afnemen. Een pauze is nog steeds nuttig!

Middagdutjes en rustpauzes maken je slimmer

Als we slapen, gaat de bloedsomloop in de slaapstand, maar onze hersenen blijven gedurende deze tijd onvermoeibaar doorwerken. Het verwerkt en sorteert de indrukken van de dag. Geheel onbewust ruimt het hoofd zich grondig op. Wat is het waard om te behouden? Waar heeft het zin om verbindingen te leggen met andere ervaringen en kennis? Wat kan onmiddellijk worden verwijderd?



Dat overkomt onze kinderen ook tijdens hun middagdutje. Het gezegde “leren terwijl je slaapt” is geen legende, maar wordt in veel onderzoeken bewezen. Zo blijkt uit een studie uit de VS dat kleuters die een middagdutje doen mentaal productiever zijn dan een vergelijkingsgroep die geen rust kreeg.



Interessant genoeg had ook de plek waar je slaapt invloed op het testresultaat. De kinderen konden beter reproduceren wat ze hadden geleerd als de slaapplek dicht bij de plek lag waar de nieuwe ervaringen werden opgedaan.



Ervaringen aanleren en afdanken gebeuren ook in rustfasen: terwijl de kleine bouwmeesters ’s morgens tevergeefs probeerden een ingewikkelde toren met blokken te bouwen, lukt het na de pauze veel beter, omdat ze ondertussen onbewust hebben geanalyseerd waarom het gebouw altijd instortte.

Rust ja, dwang nee

Een ochtend in de kinderkamer kan best vermoeiend zijn voor je kinderen. Ravotten, spelen, leren – dat kost natuurlijk energie. Bij de kleintjes laten lichaam en geest zich voelen. De kinderen kunnen hun ogen nauwelijks openhouden en vallen al snel in een middagdutje.



De statistieken over de slaapbehoefte van kinderen zijn plausibel; maar elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en is dus individueel. Daarom is er geen dwang om een ​​dutje te doen in de kinderkamer. De meeste van onze kinderen dommelen in slaap tijdens hun dutje.



Maar als je je niet moe voelt, hoeft dat ook niet (en doe zeker niet alsof je slaapt). De kinderen die niet willen of kunnen slapen pakken een boek of luisteren geboeid naar een hoorspel. Juist omdat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft, mogen ze dat zijn