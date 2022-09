Maand van de Geschiedenis 2022 met meer dan 500 activiteiten

In oktober vindt de Maand van de Geschiedenis plaats, het grootste historische evenement van Nederland. Honderden musea, boekhandels, bibliotheken en erfgoedinstellingen organiseren meer dan 500 activiteiten die allemaal in het teken staan van het thema Wat een ramp!. Van heksenvervolging tot het Rampjaar 1672 en van de Bijlmerramp tot de cycloon van Borculo. De hele agenda van de Maand staat nu online.

Wat een ramp!

In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. Hoe gaan we om met tegenspoed? 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. We kijken ook verder: naar rampen die door menselijk handelen zijn voorkomen en we brengen een ode aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. En aan de creativiteit, samenwerking en innovatie die uit een vreselijke gebeurtenis kunnen voortvloeien.



De Maand van de Geschiedenis opent officieel op zondag 2 oktober met de live-uitzending van het VPRO-radioprogramma OVT vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Maar op zaterdag 1 oktober kun je je al onderdompelen in de historie van rampzalige gebeurtenissen met ‘Ik zeg toch sorry’, een theatervoorstelling over ons gezamenlijke slavernijverleden. Precies een week later, op zaterdag 8 oktober, organiseert het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, dit jaar themapartner van de Maand, de Dag van de Militaire Geschiedenis.



Voor de echte geschiedenisliefhebber is er op 15 oktober het Geschiedenis Festival in de Philharmonie in Haarlem. Of ga in Nijmegen naar voorstellingen van ONGEKEND waar schrijvers, documentairemakers en dichters hun eindproducten presenteren die ze maakten tijdens een verblijf bij Nijmeegse erfgoedlocaties. Breng een bezoek aan de tentoonstelling Van de ramp gered, beklim een luchtwachttoren uit de Koude Oorlog of ga met het gezin naar het preHistorisch Dorp tijdens de Romeinse dagen.



En ook dit jaar vinden er in oktober weer lokale spin-offs plaats van de Maand, met de Week van de Koloniale Geschiedenis in Arnhem, de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, 024Geschiedenis Nijmegen, de Bredase Maand van de Geschiedenis, de Dag van de Arnhemse Geschiedenis, het Festival van de Drentse Geschiedenis, en een nieuwkomer: de Dag van de Dordtse Geschiedenis.



De Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum op zaterdag 29 oktober en de uitzending van OVT met de uitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs op zondag 30 oktober vormen het sluitstuk van de Maand.

Beatrice de Graaf on tour met haar Maand van de Geschiedenis-essay

Nederlanders redden zich altijd wel uit een crisis. Ze worstelden en kwamen boven. Ze hielpen elkaar of werden er weer bovenop geholpen door Vadertje Staat. Maar tegenwoordig lijken er steeds meer burgers te twijfelen aan die uitgestoken hand. Wil de staat ons wel redden, is het geen verkapte onderdrukking? In het essay Crisis! schetst historicus en terrorisme-expert Beatrice de Graaf historische Nederlandse crises en de rol die de overheid speelt als crisisbeheerser. Het essay is in oktober verkrijgbaar voor €4,99. En Beatrice de Graaf reist het land door om hierover te vertellen.

Ontdek gisteren, begrijp vandaag

Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Begrip leidt tot inzicht, nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld. Daarom is oktober de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ brengen we geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders, samen met vele partnerorganisaties en honderden culturele instellingen, boekhandels en bibliotheken.

Beeldmerk MvdG22 Wat een ramp!