Maandelijkse Highlights Film1 Augustus 2023

Laatst geüpdatet op juli 27, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van augustus 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

QUEENPINS I Premiére zaterdag 5 augustus om 20.30 uur

Genre: komedie, misdaad

Regisseur: Aron GaudetGita Pullapilly

Cast: Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Paul Walter Hauser

Kristin Bell en Vince Vaughn in een vermakelijke komedie naar een waargebeurd verhaal waarin bevriende Amerikaanse huisvrouwen namaak-kortingsbonnen gebruiken om supermarktketens voor miljoenen dollars op te lichten.

Connie en JoJo zijn beste vriendinnen en ware coupon queens: ze proberen hun torenhoge rekeningen weg te werken door met kortingsvouchers geld te besparen op boodschappen. Om de inkomsten in een hogere versnelling te krijgen, zetten ze een ingenieus coupon-kartel op en slagen ze erin supermarktketens voor ruim 40 miljoen dollar op te lichten. Maar terwijl de bankrekeningen van de BFF’s volstromen en hun club intussen uit miljoenen leden bestaat, raken ze in het vizier van twee agenten die ingezet worden om de oorsprong van de frauduleuze coupons op te sporen.

CREED I Premiére zaterdag 12 augustus om 20.30 uur

Genre: drama, sport

Regisseur: Ryan Coogler

Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

Sylvester Stallone betreedt opnieuw de boksring in dit vervolg op de Rocky-films. Veteraan Rocky Balboa wordt overgehaald om trainer te zijn van Donnie Johnson, de buitenechtelijke zoon van zijn oude vriend Apollo Creed.

Bokser Donnie Johnson (Michael B. Jordan), de buitenechtelijke zoon van de overleden wereldkampioen Apollo Creed, heeft zijn vader nooit gekend. Hij vertrekt naar Philadelphia – de stad waar de legendarische wedstrijd plaatsvond tussen Apollo en Rocky Balboa (Sylvester Stallone) – en treft Rocky in diens restaurant. Donnie weet Rocky over te halen om zijn mentor te worden. Het management van kampioen Ricky Conlan daagt Donnie uit tot een duel, op voorwaarde dat hij zijn naam verandert in Adonis Creed. Met Rocky aan zijn zijde, stemt Donnie in. Maar tijdens de training wordt duidelijk dat Rocky ernstig ziek is.

NARCOSIS I Premiére zondag 20 augustus om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, romantiek

Regisseur: Martijn de Jong

Cast: Thekla Reuten, Fedja van Huêt

Nederlandse inzending voor de Oscars die de tranen laat vloeien. De hele cast, waaronder Thekla Reuten en Fedja van Huêt, maakt indruk door uitstekend acteerspel. Een jong gezin wordt getroffen door een tragedie en gaat daar tijdens het moeilijke rouwproces op geheel eigen wijze mee om.

Een hecht gezin raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer bovenkomt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen. Gebukt onder het ongrijpbare verlies, ontwijkt Merel de dood van haar man en alles wat er mee te maken heeft. Haar jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het gezin uiteindelijk hard tot stilstand komt. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen.

NO TIME TO DIE – Premiére zaterdag 26 augustus om 20.30 uur

Genre: actie, avontuur, thriller

Regisseur: Cary Joji Fukunaga

Cast: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes

Voor het laatst speelt acteur Daniel Craig de rol van geheim agent in de langste Bond-film (bijna drie uur). Het rustige bestaan van 007 wordt onderbroken als CIA-agent Felix Leiter (Jeffrey Wright) hem om hulp vraagt bij een levensgevaarlijke missie.

James Bond heeft zijn leven als geheim agent 007 achter zich gelaten en leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem om hulp vraagt. De missie om een ontvoerde wetenschapper te redden blijkt verraderlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk die gewapend is met levensgevaarlijke nieuwe technologie.