Maandelijkse Highlights Film1 December 2023

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van december 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

POLDER I Premiére zaterdag 16 december om 20.30 uur

Genre: thriller

Regisseur: Klaas van Eijkeren, Bob Wilbers

Cast: Jochum ten Haaf, Harm Duco Schut, Steef Cuijpers, Randy Fokke

Jochum ten Haaf speelt de hoofdro in een meeslepende en psychologische thriller die dit jaar in de bioscoop is uitgebracht. Het contrast tussen de belangen van een varkensboer en een dierenactivist wordt op dramatische wijze verbeeldt.

Varkensboer Ronald draagt de zorg voor zijn dochtertje en de boerderij na het overlijden van zijn vrouw. De steeds strengere milieueisen hangen als een molensteen om zijn nek. Als tot overmaat van ramp dierenactivist Erik, onbekend met de situatie waarin Ronald zich bevindt, een steeds stevigere haatcampagne tegen hem begint, is Ronald de wanhoop nabij.

CYRANO I Premiére zaterdag 2 december om 20.30 uur

Genre: drama, musical, romantiek

Regisseur: Joe Wright

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

Peter ‘Game of Thrones’ Dinklage speelt een fenomenale hoofdrol in deze romantische musicalverfilming van het beroemde verhaal over de welbespraakte, maar onzekere Cyrano de Bergerac.

Cyrano is niet alleen een briljant zwaardvechter in duels, maar ook uiterst bedreven in het verbale steekspel. Maar omdat hij ervan overtuigd is dat hij vanwege zijn kleine uiterlijk nooit het hart zal veroveren van zijn grote liefde, Roxanne (Haley Bennett), heeft hij haar nooit deelgenoot gemaakt van zijn gevoelens. Bovendien is Roxanne tot over haar oren verliefd op Christian (Kelvin Harrison Jr.).

HOW IT ENDS I Premiére zaterdag 9 december om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Zoe Lister-Jones, Daryl Wein

Cast: Zoe Lister-Jones, Cailee Spaeny, Fred Armisen, Olivia Wilde

Wat als je wist dat vandaag de laatste dag is voordat de aarde vergaat? In deze feel-good apocalyptische film gaat Liza op een hilarische reis samen met haar jeugdige zelf door de verlaten straten van Los Angeles. Ze is op weg naar een feestje waar het einde van de wereld wordt gevierd.

Op de laatste dag voordat een meteoor op de aarde afkomt, overziet Liza haar leven in een gesprek met haar jeugdige zelf. De twee praten met elkaar terwijl ze door de lege straten van Los Angeles lopen, op weg naar een feestje waar het einde van de wereld wordt gevierd. Tijdens hun wandeling hebben ze verschillende ontmoetingen, ook met de jeugdige versies van andere mensen. De Liza’s gaan op bezoek bij de familieleden en de vrienden die ze nog willen zien voordat het leven ophoudt.

CHRISTMAS IS CANCELED I Premiére zaterdag 23 december om 20.30 uur

Genre: komedie, romantiek

Regisseur: Prarthana Mohan

Cast: Hayley Orrantia, Dermot Mulroney, Janel Parrish

De 29-jarige Emma krijgt de schrik van haar leven als haar vader (Dermot Mulroney) begint te daten met een meisje dat zij nog kent van de middelbare school en ze neemt zich voor het koppel uit elkaar te drijven tijdens de feestdagen.

Voor de 29-jarige Emma komt de wereld op z’n kop te staan wanneer haar vader Jack (Dermot Mulroney) aan een nieuwe relatie begint na het overlijden van haar moeder. Niet alleen omdat het een nieuwe relatie is, maar ook omdat het nieuwe vriendinnetje van haar vader een oud-klasgenoot van Emma is. Emma accepteert is van plan om het koppel uit elkaar te drijven tijdens de feestdagen.

THE WIFE I Première zaterdag 30 december om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Björn Runge

Cast: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons

De altijd voortreffelijke actrice Glenn Close speelt naast Jonathan Pryce en Christian Slater in een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over een vrouw die uit de schaduw van haar man stapt. Maar liefst acht Oscar-nominaties heeft Glenn Close op haar naam staan, waaronder één voor deze hoofdrol.

Joan Castleman (Glenn Close) heeft veertig jaar lang haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de literaire topcarrière van haar charismatische man Joe Castleman. Hun pact zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim te onthullen waardoor alles in één klap op losse schroeven komt te staan.