Maandelijkse Highlights Film1 Februari 2023

Laatst geüpdatet op januari 30, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van februari 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

THE STORY OF MY WIFE – Première dinsdag 14 februari om 20.30 uur op Film1 Drama

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Ildikó Enyedi

Cast: Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Luna Wedler



Speciaal voor Valentijndsdag is het intrigerende liefdesdrama The Story Of My Wife met Gijs Naber en Léa Seydoux (Mission Impossible: Ghost Protocol) bij Film1 te zien. De film werd geselecteerd voor Cannes en was dit jaar in de bioscoop te zien.



Kapitein Jakob Störr sluit op een dag een weddenschap met een vriend af: hij zal trouwen met de eerste vrouw die over de drempel van het café stapt. Dan loopt de beeldschone Lizzy binnen. Het verloop van de ontmoeting tussen Jakob en Lizzy staat in de sterren geschreven, maar het romantische liefdesverhaal krijgt al snel een andere wending. Jakob vermoedt dat Lizzy hem ontrouw is. Hoewel er mooie zeetochten naar hem lonken, wordt hij volledig opgeslokt door allesbeheersende jaloezie.

DARK RIVER – Première zondag 4 februari om 20.30 uur

Genre: drama, mystery, thriller

Regisseur: Clio Barnard

Cast: Ruth Wilson, Jonah Russell, Paul Robertson, Mark Stanley, Sean Bean



Indrukwekkende Britse film met in de hoofdrol Ruth Wilson, bekend van de tv-serie The Affair. In dit mysterieuze familiedrama speelt ze Alice die oude wonden open haalt, wanneer ze na de dood van haar vader de familieboerderij komt opeisen die haar broer jarenlang heeft onderhouden.



Na de dood van haar vader keert Alice terug naar haar geboortedorp Yorkshire om de familieboerderij op te eisen. Ze is er vijftien jaar niet geweest en haar broer heeft al die jaren de boerderij onderhouden. Hij verwelkomt haar bepaald niet met open armen. Om de strijdbijl te kunnen begraven zullen broer en zus hun diep weggestopte trauma’s uit het verleden eerst onder ogen moeten komen. Alleen zo kunnen ze aan het nieuwe hoofdstuk in hun leven beginnen.

SPIRAL: FROM THE LEGACY OF SAW* – Première zondag 11 februari om 20.30 uur

Genre: misdaad, horror, mysterie

Regisseur: Darren Lynn Bousman

Cast: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella



Hollywood-sterren Chris Rock en Samuel L. Jackson jagen in deze bloedstollende prequel op de Saw-reeks op een Jigsaw-copycat.



En sadistisch genie hanteert een eigen gestoorde vorm van gerechtigheid in Spiral, het angstaanjagende nieuwe hoofdstuk uit de Saw-reeks. Werkend in de schaduw van een vooraanstaand politieveteraan (Samuel L. Jackson), nemen de brutale detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks (Chris Rock) en zijn onervaren partner (Max Minghella) de leiding in een angstaanjagend moordonderzoek dat doet denken aan het duistere verleden van de stad. Terwijl het mysterie zich verder verdiept, bevindt Zeke zich onbewust in het centrum van het verdorven spel van de moordenaar.

L’ENNEMI – Zondag 26 februari om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Stephan Streker

Cast: Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, Sam Louwyck, Félix Maritaud, Emmanuelle Bercot



Een bijzonder psychologisch drama met een topcast, die deels is gebaseerd op de moord die de Waalse politucs Bernard Wesphael op zijn vrouw pleegde in 2013.



Een prominent Belgisch politicus wordt ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben vermoord in hun hotelkamer aan de Noordzee. De zaak wordt al snel breed uitgemeten in de pers, waarbij de vraag rijst: is hij schuldig of niet? Niemand weet het. Hijzelf wellicht ook niet.