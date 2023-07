Maandelijkse Highlights Film1 Juli 2023

Laatst geüpdatet op juni 30, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van juli 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

COPSHOP – Première zaterdag 1 juli om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Joe Carnahan

Cast: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss

Steracteurs Gerard Butler en Frank Grillo in een hedendaagse en onderhoudende western met grappige dialogen en rondvliegende kogels. Het plot van regisseur Joe Carnahan (Narc, The Grey, The A-Team) draait om een oplichter (Frank Grillo) die zich laat arresteren om zich te verbergen voor een dodelijke huurmoordenaar (Gerard Butler). Het politiebureau wordt het middelpunt van een bloederige strijd tussen de professionele huurmoordenaar, een jonge ambitieuze agente en de sluwe fraudeur.

WAY DOWN – Première zaterdag 8 juli om 20.30 uur

Genre: actie, avontuur, thriller

Regisseur: Jaume Balaguero

Cast: Freddie Highmore, Sam Riley, Liam Cunningham

Een bank die niemand ooit zou kunnen beroven. In de actiethriller Way Down gaat een geniale ingenieur (Freddie Highmore) de uitdaging aan en maakt een ingenieus plan om in te breken in de Bank van Spanje en een zwaarbeveiligde kluis te openen.

Thom raakt geïntrigeerd door de kluis in de Bank van Spanje. Er zijn geen blauwdrukken en niemand heeft kennis van hoe het complex gebouwd is. Wanneer blijkt dat er tien dagen lang een legendarische schat zal worden bewaard in de kluis, bedenkt hij samen met kunsthandelaar Walter (Liam Cunningham) een gedetailleerd plan om in te breken. Ze hebben slechts 90 minuten om tijdens de finale van het WK voetbal van 2010 in te breken in de ondoordringbare kluis van de Bank van Spanje.

HATCHING – Première zondag 16 juli om 20.30 uur

Genre: drama, fantasy,

Regisseur: Hanna Bergholm

Cast: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen

Hatching is een verrassende coming-of-age Finse sprookjesfilm met huiveringwekkende horrorelementen. Een moeder houdt in haar populaire dagelijkse vlog op social media de schone schijn op over haar perfecte gezinsleven. Haar twaalfjarige dochter is een talentvol turnster en probeert wanhopig aan de hoge eisen van haar moeder te voldoen. Maar alles verandert wanneer ze een vreemd vogelei vindt en mee naar huis neemt. Het ei dat steeds groter wordt, blijkt een schokkend geheim bij zich te dragen.

MURDER AT YELLOWSTONE CITY – Première zaterdag 22 juli om 20.30 uur

Genre: western, misdaad, drama, mysterie

Regisseur: Richard Gray

Cast: Isaiah Mustafa, Gabriel Byrne, Thomas Jane, Anna Camp

Combinatie van een western en whodunnit met Gabriel Byrne (The Usual Suspects) en Thomas Jane, waarin een voormalige slaaf in een desolate stad door een meedogenloze sheriff wordt beschuldigd van moord.

Montana, 1882. De voormalige slaaf Cicero arriveert in Yellowstone City, een desolate stad die in verval is geraakt. Op dezelfde dag wordt een goudzoeker na een succesvolle vondst vermoord. Sheriff Ambrose wijst de nieuwkomer als dader aan, maar niet iedereen is overtuigd.

UNHINGED – Première zaterdag 29 juli om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Jimmi Simpson

Een zenuwslopende actiethriller waarin Russell Crowe in de huid kruipt van een gefrustreerde man, die zich in het verkeer ontpopt tot een gewelddadige psychopaat.

Wanneer Rachel, een alleenstaande moeder, wordt opgehouden in het drukke verkeer door een trage chauffeur, laat ze toeterend haar onvrede blijken. Niks ongewoons in Los Angeles. Echter Rachel kan niet vermoeden dat de man waar ze zich aan ergert een maniakale psychopaat is die haar niet zo maar laat gaan.