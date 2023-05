Maandelijkse Highlights Film1 Juni 2023

Laatst geüpdatet op mei 30, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van juni 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

BENEDETTA – Première zondag 18 juni om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, geschiedenis

Regisseur: Paul Verhoeven

Cast: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson

Paul Verhoeven brengt een historisch drama dat veel stof deed opwaaien. Virginie Efira neemt de rol aan van een lesbische non, die in een zeventiende-eeuws klooster toegeeft aan haar seksuele gevoelens voor een andere non. De film ging in première op het Cannes Film Festival en werd genomineerd voor Gouden Palm en een Queer Palm. Efira werd voor haar hoofdrol genomineerd voor een César Award.

Aan het einde van de zeventiende eeuw sluit Benedetta Carlini zich aan bij het klooster in Pescia, Toscane. Al vanaf jonge leeftijd beleeft de knappe non religieuze visioenen en is ze schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed op het leven in het klooster is dan ook groot. Terwijl de pest het land teistert besluit de Kerk onderzoek te doen naar Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non mogelijk meer geheimen heeft dan zij doet voorkomen.

THE CURRENT WAR – Première zaterdag 3 juni om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, geschiedenis

Regisseur: Alfonso Gomez-Rejon

Cast: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Tom Holland

Een biografische must-see film met steracteur Benedict Cumberbatch (The Imitation Game) en Michael Shannon, die schitteren als de beroemde uitvinders Thomas Edison en George Westinghouse. Met elkaar vochten ze een oorlog uit over wie de Verenigde Staten van elektriciteit mocht voorzien.

Aan het einde van de negentiende eeuw hebben de uitvinders Thomas Edison (Cumberbatch) en George Westinghouse (Shannon) beiden een manier gevonden om elektriciteit te distribueren over het Amerikaanse continent. Als de twee verwikkeld raken in een technologische wedloop staat er meer op het spel dan alleen het aan krijgen van een lamp, maar ook de toekomst van het Amerikaanse huishouden.

DOOR MOUSE – Première zaterdag 10 juni om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, thriller

Regisseur: Avan Jogia

Cast: Famke Janssen, Haley Law, Donal Logue, Avan Jogia, Keith Powers

Famke Janssen speelt in deze excentrieke neo-noir een van haar meest recente filmrollen als nachtclubeigenaresse Mama. Comic-book schrijfster Mouse (Haley Law) verdient bij als striptease-danseres en stuit op een ondergronds netwerk van mensenhandel wanneer zij op zoek is naar een aantal verdwenen danseressen.

Wanneer een aantal danseressen verdwijnt denkt clubeigenaar Mama dat ze vertrokken zijn naar een concurrent. De politie heeft al helemaal geen interesse, dus besluit Mouse zelf op onderzoek uit te gaan. Geholpen door haar goede en mega-knappe vriend Ugly, ontdekt ze een ondergronds netwerk van mensenhandelaren. Mouse en Ugly trekken zonder terugdeinzen een beerput open van corruptie, mensenhandel en moord.

WORTH – Premiére zaterdag 24 juni om 20.30 uur

Genre: biografie, historie drama

Regisseur: Sara Colangelo

Cast: Michael Keaton, Amy Ryan, Stanley Tucci

Michael Keaton, Amy Ryan en Stanley Tucci in een waargebeurd boeiend drama over een advocaat uit Washington die tegen cynisme, bureaucratie en politiek vecht om de slachtoffers van 9/11 te helpen.

Enkele dagen na de aanslagen van 11 september 2001 wordt advocaat Kenneth Feinberg (Michael Keaton) aangesteld om het Victim Compensation Fund in goede banen te leiden. Feinberg staat voor de onmogelijke opdracht om de waarde te berekenen van de levens van de ruim 5000 slachtoffers. Gedurende drie jaar treedt hij op als bemiddelaar voor de nabestaanden, maar wordt hij ook het doelwit van hun leed en frustraties, want geen enkele cheque kan de pijn van hun verlies verzachten.