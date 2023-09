Maandelijkse Highlights Film1 Oktober 2023

Laatst geüpdatet op september 27, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van oktober 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

CLOSE I Premiére zondag 8 oktober om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Lukas Dhont

Cast: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne

Hartverscheurend Oscargenomineerd drama van regisseur Lukas Dhont (Girl) over een verbroken vriendschap tussen twee dertienjarige kinderen. Een prachtig verhaal dat niemand ongeroerd laat.

Leo en Remi zijn vrienden zo lang ze zich kunnen herinneren. De vriendschap is vrolijk, intens en bovenal onafscheidelijk. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot de moeder van Remi.

THE HUSTLE I Premiére zaterdag 14 oktober om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Chris Addison

Cast: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Timothy Simons

Anna Hathaway en Rebel Wilson spelen in deze remake van de komedie Dirty Rotten Scoundrles twee vrouwelijke oplichters van verschillende komaf die samen een tech-miljardair in de val lokken.

Twee vrouwelijke oplichters ontmoeten elkaar bij toeval in een stadje aan de Franse Rivièra en blijken elkaars tegenpolen te zijn. De elegante Josephine (Anne Hathaway) richt zich op de grote bedragen uit de high society, terwijl de amateuristische Penny (Rebel Wilson) de gewone man oplicht voor een stuiver. Josephine besluit de amateuristische Penny onder haar hoede te nemen en haar de kneepjes van het oplichtersvak te leren om samen aan een volgend doelwit te werken: een jonge tech-miljardair.

SPENCER I Premiére zaterdag 21 oktober om 20.30 uur

Genre: biografie, drama

Regisseur: Pablo Larraín

Cast: Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins

Kristen Stewart onderging een ware transformatie in de Oscargenomineerde titelrol van de iconische Diana Spencer, de ex-vrouw van prins Charles. Het verhaal speelt zich af in december 1991, wanneer Diana met psychische problemen kampt tijdens haar kerstvakantie bij de Britse koninklijke familie.

Het huwelijk van Prins Charles en Diana is met de jaren behoorlijk kil geworden. Ondanks geruchten over vermeende affaires en een eventuele scheiding, vinden er volop kerstfestiviteiten plaats rondom het Sandringham House. Een tijd waarin er gejaagd en geschoten, gegeten en gedronken wordt. Diana kent het ritueel. Echter alles verloopt dit jaar heel anders nu ze totaal de grip op de realiteit verliest.

THE SINGING CLUB – Premiére zaterdag 28 oktober om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Peter Cattaneo

Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes, Gaby French

Kristin Scott Thomas in een feelgoodfilm van Peter Cattaneo (The Full Monty) over vriendschap, familie en de kracht van muziek naar een waargebeurd verhaal dat wereldwijd vele vrouwen heeft geïnspireerd om samen te zingen.

Het leven van een vrouw van een beroepsmilitair kan zwaar zijn. Gescheiden van geliefden liggen angst en eenzaamheid op de loer en altijd is er de vrees voor die noodlottige klop op de deur. Kate, de perfecte officiersvrouw, draagt die last echter stoïcijns en met stijl. Om niet bij de pakken neer te zitten, probeert ze een groep vrouwen op de basis te overtuigen om een zangkoor te beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en nieren, is sceptisch over het idee, maar laat zich al snel overtuigen door hun humor en moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits weten Kate, Lisa en de andere koorleden uiteindelijk hun onderlinge verschillen te overwinnen en krijgen ze tot hun grote verrassing de kans om het optreden van hun leven te geven.