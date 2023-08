Maandelijkse Highlights FilmBox Augustus 2023

Laatst geüpdatet op juli 31, 2023 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de maandelijkse highlights die in augustus 2023 worden uitgezonden.

THE STORY OF MY WIFE I Maandag 7 augustus om 20.30 uur

Genre: drama, romantie

Regisseur: Ildikó Enyedi

Cast: Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Luna Wedler

In dit romantische drama speelt Gijs Naber de rol van zeekapitein Jakob Störr, die in een café de weddenschap afsluit om te trouwen met de eerste vrouw die binnenloopt. Dat blijkt de mysterieuze Lizzy (Léa Seydoux) te zijn.

Het verloop van de ontmoeting tussen Jakob en Lizzy staat in de sterren geschreven, maar het liefdesverhaal krijgt al snel een andere wending. Jakob vermoedt dat Lizzy hem ontrouw is. Hoewel er mooie zeetochten naar hem lonken, wordt hij volledig opgeslokt door allesoverheersende jaloezie. De Oscargenomineerde regisseur Ildikó Enyedi (On Body and Soul) baseerde zich op de gelijknamige roman uit 1942 waarvoor schrijver Milán Füst in 1965 de Nobelprijs voor Literatuur ontving.

AMERICAN HUSTLER – Maandag 14 augustus om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama

Regisseur: David O. Russell

Cast: Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence

Christian Bale en Amy Adams schitteren in dit misdaaddrama als twee oplichters die door een FBI-agent (Bradley Cooper) worden meegesleurd in een meedogenloze wereld van politieke manipulatie en de maffia van New Jersey. American Hustle won meer dan 75 filmprijzen, waaronder Golden Globes voor beste comedy- of musicalfilm, beste vrouwelijke hoofdrol (Amy Adams) en beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Lawrence). De film werd ook genomineerd voor tien Oscars, waaronder die voor beste film.

Irving Rosenfeld (Christian Bale) is een briljante oplichter die samen met zijn sluwe Britse partner en minnares Sydney Prosser (Amy Adams) wordt gedwongen om te werken voor de losgeslagen FBI-agent Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso introduceert ze in de gevaarlijke, maar betoverende wereld van politieke oplichters en de maffia.

DARK RIVER – Maandag 21 augustus om 20.30 uur

Genre: drama, mystery, thriller

Regisseur: Clio Barnard

Cast: Ruth Wilson, Jonah Russell, Paul Robertson, Mark Stanley, Sean Bean



Indrukwekkende Britse film met in de hoofdrol Ruth Wilson, bekend van de tv-serie The Affair. In dit mysterieuze familiedrama speelt ze Alice die oude wonden open haalt, wanneer ze na de dood van haar vader de familieboerderij komt opeisen die haar broer jarenlang heeft onderhouden.

Na de dood van haar vader keert Alice terug naar haar geboortedorp Yorkshire om de familieboerderij op te eisen. Ze is er vijftien jaar niet geweest en haar broer heeft al die jaren de boerderij onderhouden. Hij verwelkomt haar bepaald niet met open armen. Om de strijdbijl te kunnen begraven zullen broer en zus hun diep weggestopte trauma’s uit het verleden eerst onder ogen moeten komen. Alleen zo kunnen ze aan het nieuwe hoofdstuk in hun leven beginnen.

DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD I Maandag 28 augustus om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Johan Nijenhuis

Cast: Herman Finkers, Johanna ter Steege, Leonie ter Braak, Ferdi Stofmeel, Stef Assen

Herman Finkers en Johanna ter Steege in een van de beste films van regisseur Johan Nijenhuis. Een man maakt heel rare sprongen om te ontsnappen aan zijn huwelijk waarin alles wordt bepaald door zijn vrouw.

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Zij houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen en bepaalt zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden. In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. Beiden vragen zich af: hoeveel liefde is te veel liefde?