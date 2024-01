Maandelijkse Highlights FilmBox Februari 2024

Laatst geüpdatet op januari 25, 2024 by Redactie

FilmBox is de zender voor filmliefhebbers waar de hele dag films worden vertoond zonder vervelende reclameblokken. De zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), Online.nl (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond. Bekijk hier de maandelijkse highlights Filmbox die in februari 2024 worden uitgezonden.

NARCOSIS I Maandag 19 februari om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, romantiek

Regisseur: Martijn de Jong

Cast: Thekla Reuten, Fedja van Huêt

Het Nederlandse drama Narcosis is een ontroerend meesterwerk van regisseur Martijn de Jong, dat werd bekroond met drie Gouden Kalveren, waarbij Thekla Reuten de prijs voor de beste hoofdrol ontving. Het verhaal over verlies dat iedereen tot tranen beweegt, was ook de Nederlandse kandidaat voor de Oscars.

Een hecht gezin raakt ontwricht wanneer de vader tijdens een professionele duik niet meer bovenkomt. Geen begrafenis, geen afscheid, alleen een huis vol herinneringen. Gebukt onder het ongrijpbare verlies, ontwijkt Merel de dood van haar man en alles wat er mee te maken heeft. Haar jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het gezin uiteindelijk hard tot stilstand komt.

NINJABABY I Maandag 5 februari om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Yngvild Sve Flikke

Cast: Kristine Kujath Thorp, Tora Dietrichson

Een hilarisch en ongepolijst Noors drama van regisseur Yngvild Sve Flikke, gebaseerd op de graphic novel Fallteknik (Valtechniek) van Inga H. Saetre, dat het probleem van ongewenst zwanger zijn belicht. Een chaotische twintiger ontdekt dat ze zes maanden zwanger is, maar een baby past totaal niet in haar losbandige leven.

De 23-jarige Rakel geniet van haar onbezorgde leven en woont samen met een vriendin. Ze tekent strips, houdt van feestjes, drank en drugs en heeft regelmatig een onenightstand. Na aandringen van haar huisgenoot doet Rakel een zwangerschapstest en blijkt ze al zes maanden zwanger te zijn van een scharrel, terwijl ze net begint te daten met de judoleraar. Moeder worden stond niet op Rakels bucketlist en aangezien abortus geen optie meer is, moet ze gaan kiezen tussen haar oude vertrouwde leventje en de door haar omgedoopte Ninjababy, die haar steeds meer begint te kwellen wanneer hij in haar verbeelding tot leven komt.

LAWLESS I Maandag 12 februari om 20.30 uur

Genre: biografie, misdaad, drama

Regisseur: John Hillcoat

Cast: Shia LaBeouf, Tom Hardy, Gary Oldman , Guy Pearce

Sfeervolle, maar keiharde misdaadfilm van regisseur John Hillcoat (The Road) met een indrukwekkende cast. Acteurs Tom Hardy en Shia LaBoeuf zetten tijdens de drooglegging in de jaren ’30 een illegale drankhandel op met behulp van Gary Oldman.

De gebroeders Bondurant (Tom Hardy, Shia LaBoeuf en Jason Clarke) zetten tijdens de drooglegging in de jaren ’30 een illegale drankhandel op, wat al snel tot een zeer succesvolle onderneming uitgroeit met behulp van lokale crimineel Floyd Banner (Gary Oldman). Hiermee halen ze zich echter wel de woede op de hals van corrupt special agent Rakes (Guy Pearce), die een gewelddadige werkwijze niet schuwt bij het naleven van de wet.

MURDER AT YELLOWSTONE CITY – Maandag 25 februari om 20.30 uur

Genre: western, misdaad, drama, mysterie

Regisseur: Richard Gray

Cast: Isaiah Mustafa, Gabriel Byrne, Thomas Jane, Anna Camp

Combinatie van een western en whodunnit met Gabriel Byrne (The Usual Suspects) en Thomas Jane, waarin een voormalige slaaf in een desolate stad door een meedogenloze sheriff wordt beschuldigd van moord.

Montana, 1882. De voormalige slaaf Cicero arriveert in Yellowstone City, een desolate stad die in verval is geraakt. Op dezelfde dag wordt een goudzoeker na een succesvolle vondst vermoord. Sheriff Ambrose wijst de nieuwkomer als dader aan, maar niet iedereen is overtuigd.