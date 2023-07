Maandelijkse Highlights FilmBox Juli 2023

Laatst geüpdatet op juli 4, 2023 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de maandelijkse highlights die in juli 2023 worden uitgezonden.

OURRIS GÂTÉS I Maandag 3 juli om 20.30 uur

Genre: komedie

Regisseur: Nicolas Cuche

Cast: Gérard Jugnot, Camille Lou, Tom Leeb, Artus, Louka Meliava, François Morel

Franse komedie over drie verwende kinderen van een rijke zakenman die voor het eerst van hun leven moeten doen wat voor hen altijd ondenkbaar was: werken voor de kost. Hun vader is het feestvieren op zijn kosten zat, en besluit zijn kinderen een les te leren door ze wijs te maken dat er geen geld meer is.

THE MISFITS I Maandag 10 juli om 20.30 uur

Genre: actie, avontuur, thriller

Regisseur: Renny Harlin

Cast: Pierce Brosnan, Rami Jaber, Hermione Corfield, Nick Cannon

Actiefilm met voormalig Bond-acteur Pierce Brosnan als een briljante dief die zich aansluit bij een bende moderne Robin Hoods, die miljoenen aan goudstaven willen stelen uit een zwaarbeveiligde gevangenis. Richard Pace (Brosnan), een briljante internationaal opererende dief, ontsnapt uit een maximaal beveiligde inrichting. Tijdens zijn gewaagde ontsnapping weet hij de FBI en politie te ontwijken, maar wordt opgepikt door de Misfits, een bende moderne Robin Hoods onder leiding van de excentrieke en charismatische Ringo (Nick Cannon). De groep overtuigt Pace zich bij hen aan te sluiten om de overval van de eeuw te plegen: miljoenen aan goudstaven stelen die worden bewaard onder een van de best beveiligde gevangenissen ter wereld.

DOGMAN I Maandag 17 juli om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama, thriller

Regisseur: Matteo Garrone

Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano

Italiaans misdaaddrama van regisseur Matteo Garronne, die naam maakte met Gomorra. In het grimmige Dogman laat een bescheiden eigenaar van een hondentrimsalon zich door zijn handeltje in cocaïne meeslepen in een spiraal van geweld.

Marcello bezit een hondentrimsalon in een vervallen buitenwijk aan de Italiaanse kust. Hij houdt van zijn werk en wordt zeer gewaardeerd door zijn buurtgenoten. De rust in de wijk wordt verstoord als Simone, een ex-bokser verslaafd aan cocaïne, vrijkomt en de buurt terroriseert. Wanneer Marcello zich voor de zoveelste keer verraden ziet door Simone, is de maat vol en begint hij te zinnen op wraak.

CAPTAIN FANTASTIC – Maandag 24 juli om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Matt Ross

Cast: Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella, Kathryn Hahn

Een ontroerend meesterwerk van regisseur en schrijver Matt Ross met Viggo Mortensen in een geweldige rol als idealistische vader die zijn zes kinderen in de wildernis wil laten opgroeien.

In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika heeft Ben zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek en de sociale druk van het hedendaagse bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. Het leven is puur en overzichtelijk. Tot een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. Met zowel komische als heftige gevolgen.

THE VIRTUOSO – Maandag 31 juli om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Nick Stagliano

Cast: Anson Mount, Anthony Hopkins, Abbie Cornish, Eddie Marsan, Richard Brake

In deze actiethriller geeft Anthony Hopkins de opdracht aan een professionele huurmoordenaar om een collega uit te schakelen.

Een professionele huurmoordenaar met een vlijmscherp intellect en stalen zenuwen neemt een opdracht aan van zijn meedogenloze mentor (Anthony Hopkins). Hij moet een malafide collega opsporen en uitschakelen. Maar wanneer hij zijn prooi nadert blijken er meerdere moordenaars actief te zijn. Er ontstaat een mysterieus kat-en-muisspel. Het is onduidelijk wie zijn prooi is. En of hij zelf geen doelwit is van één z’n moorddadige collega’s.