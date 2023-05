Maandelijkse Highlights FilmBox Juni 2023

Laatst geüpdatet op mei 31, 2023 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de favorieten die in juni 2023 worden uitgezonden.

MRS. LOWRY AND SON – Premiére maandag 5 juni om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, historie

Regisseur: Noble Adrian

Cast: Vanessa Redgrave, Timothy Spall, Wendy Morgan, Stephen Lord

Topacteurs Vanessa Redgrave en Timothy Spall in een biografisch drama over kunstenaar L.S. Lowry en diens getroubleerde relatie met zijn aan bed gekluisterde, dominante moeder die enkel kritiek kan uiten op Lowry’s ambities. Beide acteurs werden voor hun rol genomineerd voor een Britse National Film Award.

De inmiddels gevierde Britse kunstenaar L.S. Lowry (Timothy Spall) had een getroubleerde relatie met zijn aan bed gekluisterde, dominante moeder (Vanessa Redgrave). Werkend als huurincasseerder voegt Lowry zich overdag tussen de fabriekswerkers op de straten van Salford. Zijn vrije uren besteedt hij aan het maken van zijn schilderijen en de zorg voor zijn moeder, die zijn artistieke ambities enkel bekritiseert.

DER FALL COLLINI – Premiére maandag 12 juni om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama, thriller

Regisseur: Marco Kreuzpaintner

Cast: Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

Meeslepende Duitse misdaadthriller naar de internationale bestseller van Ferdinand Schirach, waarin een jonge advocaat de zeventigjarige Fabrizio Collini moet verdedigen die een vooraanstaande industrieel heeft vermoord.

Wanneer de jonge advocaat Caspar Leinen een spectaculaire zaak toegewezen krijgt, blijkt het slachtoffer een oude bekende van hem te zijn. Maar waarom vermoordde zijn cliënt, de zeventigjarige Fabrizio Collini, deze vooraanstaande industrieel? Terwijl Collini blijft zwijgen over zijn motieven raakt Caspar steeds dieper betrokken in de zaak en wordt hij niet alleen met zijn eigen verleden geconfronteerd, maar stuit hij ook op een van de grootste gerechtelijke schandalen uit de Duitse geschiedenis, eentje die veel mensen liever verborgen hadden gehouden.

GRETA – Premiére maandag 19 juni om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, thriller

Regisseur: Neil Jordan

Cast: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe

Chloë Grace Moretz en Isabelle Huppert schitteren in deze sfeervolle en bloedstollende thriller van Oscarwinnaar Neil Jordan (The Crying Game) over de ongewone vriendschap tussen een jonge vrouw en een weduwe met een sinister geheim.

De jonge Frances (Chloë Grace Moretz) woont in New York met haar beste vriendin, maar mist haar net overleden moeder. Wanneer ze op een dag de oudere weduwe Greta (Isabelle Huppert) ontmoet, ontstaat er een ongewone, intieme vriendschap. Maar al gauw blijkt dat de eenzame weduwe zich ontpopt tot een geobsedeerde psychopaat.

WANDER – Première maandag 26 juni om 20.30 uur

Genre: thriller

Regisseur: April Mullen

Cast: Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, Katheryn Winnick, Heather Graham, Brendan Fehr

Een talentvolle cast met Aaron Eckhart (The Dark Knight), Tommy Lee Jones en Heather Graham, in een thriller over een privédetective die in het stadje Wander op een groot complot stuit wanneer hij een moord onderzoekt.

Arthur Bretnik (Aaron Eckhart) is een privédetective met een duister verleden. Hij wordt ingehuurd om in het stadje Wander een moord te onderzoeken die door de autoriteiten in de doofpot is gestopt. Hier stuit hij op een crimineel netwerk met banden tot het hoogste niveau. En ontdekt hij dat de zaak te maken heeft met een moordzaak waarbij hij jaren geleden betrokken was. Toeval? Of wordt Arthur gemanipuleerd als een pion in een veel grotere, levensgevaarlijke affaire?