Maandelijkse Highlights FilmBox November 2023

Laatst geüpdatet op november 1, 2023 by Redactie

FilmBox is de zender voor filmliefhebbers waar de hele dag films worden vertoond zonder vervelende reclameblokken. De zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), Online.nl (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond. Bekijk hier de maandelijkse highlights die in oktober 2023 worden uitgezonden.

BENEDICT CUMBERBATCH WEEK I 6 t/m 9 november om 20.30 uur

Benedict Cumberbatch is een van de meest veelzijdige en getalenteerde Britse acteurs. Zijn vermogen om complexe en excentrieke karakters tot leven te brengen maakt van hem een internationaal fenomeen. Naast zijn succes in tv-serie Sherlock, maakt Cumberbatch ook indruk op het witte doek. Vier must-see films waarin hij de hoofdrol speelt zijn vanaf 6 november bij FilmBox te zien. Op 6 november in The Current War schittert Cumberbatch als Thomas Edison, de legendarische uitvinder. In de thriller Tinker Tailor Soldier Spy op 7 november maakt Cumberbatch deel uit van een sterrencast, waaronder Gary Oldman en Colin Firth, en speelt hij een jonge officier die verwikkeld raakt in een web van spionage en verraad. Op 8 november kruipt hij in The Fifth Estate in de huid van de controversiële oprichter van WikiLeaks, Julian Assange. Tot slot is Cumberbatch op 9 november in The Imitation Game te zien als de briljante codebreker Alan Turing die een cruciale rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor deze rol werd de acteur genomineerd voor een Oscar in de categorie beste acteur.

THE CURRENT WAR I Maandag 6 november om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, geschiedenis

Regisseur: Alfonso Gomez-Rejon

Cast: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Tom Holland

Een biografische must-see film met steracteur Benedict Cumberbatch en Michael Shannon, die schitteren als de beroemde uitvinders Thomas Edison en George Westinghouse. Met elkaar vochten ze een oorlog uit over wie de Verenigde Staten van elektriciteit mocht voorzien. Aan het einde van de negentiende eeuw hebben de uitvinders Thomas Edison (Cumberbatch) en George Westinghouse (Shannon) beiden een manier gevonden om elektriciteit te distribueren over het Amerikaanse continent. Als de twee verwikkeld raken in een technologische wedloop staat er meer op het spel dan alleen het aan krijgen van een lamp, maar ook de toekomst van het Amerikaanse huishouden.

UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY I Maandag 13 november om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, muziek

Regisseur: Lee Daniels

Cast: Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Leslie Jordan

Wervelende biopic van Lee Daniels (Precious, The Butler) met een sterke performance van Andra Day die voor haar rol werd genomineerd voor een Oscar en andere prijzen won. In de film kruipt ze in de huid van de legendarische jazz-muzikant Billie Holiday en ze zingt alle liedjes zelf. Billie Holiday is een van de grootste jazzmuzikanten aller tijden en wordt nog altijd aanbeden over heel de wereld. Nadat ze eind jaren dertig het nummer Strange Fruit uitbracht, waarin ze een aanklacht doet tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, werd ze jarenlang het doelwit van de Federal Department of Narcotics. De zwarte undercover-agent Jimmy Fletcher, met wie ze een tumultueuze relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om haar te betrappen op het bezit van drugs. Er volgde een eindeloze strijd met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.

UN BEAU MATIN – Maandag 20 november om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Mia Hansen-Løve

Cast: Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Pascal Greggory

Romantisch Frans drama met in de hoofdrol Léa Seydoux (France, Spectre) waarin een alleenstaande moeder tijdens een zoektocht naar een verpleeghuis voor haar vader een oude vriend tegen het lijf loopt. Ondanks dat hij een gezin heeft, krijgen de twee een geheime affaire en heeft Sandra na lange tijd weer het gevoel dat ze leeft. Het verhaal is van regisseur Mia Hansen-Løve (Bergman Island, L’avenir). Haar laatste film met autobiografische elementen speelt zich af in haar geboortestad Parijs en gaat ook over de aftakeling en dood van haar vader. De film ging in première tijdens het Cannes Director’s Fortnight en won daar het Europa Cinemas Label voor Beste Europese film op Cannes 2022.

THE WOLF OF WALLSTREET – Maandag 27 november om 20.30 uur

Genre: biografie, misdaad, komedie

Regisseur: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill , Margot Robbie, Matthew McConaughey

Onder regie van Martin Scorsese speelt een sterrencast, waaronder Golden Globe-winnaar Leonardo DiCaprio en Margot Robbie (Barbie), een hoofdrol in het verhaal over de donkere en extravagante wereld van Wall Street eind jaren tachtig. De film is gebaseerd op de gelijknamige memoires van Jordan Belfort, een aan drugs, drank en seks verslaafde effectenmakelaar, die door fraude multimiljonair wordt. De voormalige meubelhandelaar Donnie Azoff (Jonah Hill) is de zakenpartner van Belfort. Samen smijten ze enorme sommen geld over de balk met hun excessieve levensstijl vol drugs en feesten. Belfort ziet zijn carrière ten onder gaan door aanklachten wegens fraude, waarbij corruptie op Wall Street en invloed van de maffia de grootste rol spelen.