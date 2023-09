Maandelijkse Highlights FilmBox oktober 2023

FilmBox is de zender voor filmliefhebbers waar de hele dag films worden vertoond zonder vervelende reclameblokken. De zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), Online.nl (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond. Bekijk hier de maandelijkse highlights die in oktober 2023 worden uitgezonden.

FOSTER BOY I Maandag 2 oktober om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, thriller

Regisseur: Youssef Delara

Cast: Matthew Modine, Shane Paul McGhie, Louis Gosset Jr.

Rechtbankdrama met Matthew Modine als een hooghartige advocaat die gedwongen een weesjongen pro deo verdedigt tegen een bemiddelingsbureau dat kinderen in gastgezinnen plaatst. De film viel op maar liefst tien internationale filmfestivals in de prijzen.

Advocaat Michael ziet de jonge wees Jamal als kruimeldief die geld wil van een superwinstgevende corporatie. Omgekeerd ziet Jamal Michael als blanke, elitaire wittenboordencrimineel. Maar als men Michael eerst probeert om te kopen, en daarna een aanslag op zijn leven pleegt, begrijpt hij dat er meer aan de hand is. Hij trekt een beerput van corruptie en afpersing open, waar een nietsontziende corporatie grof winst maakt ten koste van kansarme kinderen.

HOUSE OF HUMMINGBIRD I Maandag 9 oktober om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Bora Kim

Cast: Ji-hu Park, Sae-byeok Kim, Seung-Yun Lee

Een prachtig tijdsbeeld van Zuid-Korea in de jaren negentig door de ogen van een eenzaam tienermeisje.

In het Seoul van 1994 heeft de 14-jarige Eunhee geen gemakkelijk leven: haar ouders kijken niet naar haar om, haar broer mishandelt haar en haar schoolprestaties blijven achter. Pas als ze een nieuwe docente ontmoet waar een onverwachte vriendschap mee ontstaat, lijkt er weer licht aan het einde van de tunnel te zijn.

HERSELF I Maandag 16 oktober om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Phyllida Lloyd

Cast: Clare Dunne, Harriet Walter, Ian Lloyd Anderson

Aangrijpend Brits-Iers drama over een jonge moeder die met haar twee dochters ontsnapt uit een gewelddadige relatie en een nieuw bestaan moet vinden door letterlijk een huis te bouwen.

De jonge moeder Sandra (Clare Dunne) is met haar twee dochters ontsnapt uit een gewelddadige relatie, maar door de schaarste op de huizenmarkt is ze genoodzaakt om op een hotelkamer te kamperen. Vastbesloten om haar jonge dochters een fijn thuis en een beter bestaan te bieden, zet Sandra haar zinnen op het bouwen van een eigen huis. Door een gul aanbod van een vrouw waarvoor ze schoonmaakt, een gepensioneerd arts (Harriet Walter), heeft die droom een kans van slagen. Zonder enige ervaring, maar met een bijzonder clubje vrienden begint ze aan het avontuur. Tegelijkertijd moet ze ontsnappen aan de greep van haar bezitterige ex-man.

BUITEN IS HET FEEST – Maandag 23 oktober om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Jelle Nesna

Cast: Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits

Geïnspireerd op het leven van zangeres Karin Bloemen, gaat dit drama met Abbey Hoes en Georgina Verbaan over een succesvolle zangeres die haar traumatische verleden onder ogen moet komen.

De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische misbruikverleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

THE IMITATION GAME – Maandag 30 oktober om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, thriller

Regisseur: Morten Tyldum

Cast: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

Een Oscargenomineerde Benedict Cumberbatch als de geniale en eigenzinnige Britse wiskundige Alan Turing die tijdens WOII de taak op zich neemt om de geheime code te kraken waarmee de Duitsers onderling communiceren.

In de winter van 1952 werd Alan Turing (Benedict Cumberbatch) door de autoriteiten opgepakt voor het toen strafbare feit homoseksualiteit. Wat echter bij niemand bekend was, was dat Turing enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog in het diepste geheim leiding gaf aan een groep van knappe koppen. Hun opdracht was het kraken van de Enigma code die de Duitsers voor al hun communicatie gebruikten. De machine die Turing uitvond was niet alleen essentieel voor de beëindiging van de oorlog, ook was dit het prototype voor onze hedendaagse computer.