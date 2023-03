Maandelijkse Highlights Maart 2023 Film1

Laatst geüpdatet op februari 28, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van maart 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD – Première zaterdag 4 maart om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Armando Iannucci

Cast: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Peter Capaldi, Ben Whishaw



Regisseur Armando Iannucci (The Death of Stalin, Veep) geeft een nieuwe kijk op het klassieke meesterwerk van Charles Dickens over het leven van een leergierige weesjongen (Dev Patel) in het Victoriaanse Engeland. De prachtige film viel bij meerdere bekende internationale filmfestivals in de prijzen voor beste film, beste script, beste productie-ontwerp en beste kostuums.



Nadat de jonge David Copperfield (Dev Patel) door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt hij van het ene avontuur in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante tante Betsy (Tilda Swinton). Zijn reis leidt hem van vodden naar rijkdom en weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd.

X – Première zaterdag 11 maart om 20.30 uur

Genre: horror, mysterie, thriller

Regisseur: Ti West

Cast: Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Scott Mescudi



Groovy ode aan de klassieke slasher-horror en seksfilms van de jaren zeventig met sterk acteerwerk van Mia Goth (A Cure for Wellness) en Jenna Ortega (Scream). Het originele verhaal van Ti West heeft een sublieme spanningsopbouw dat uitmondt in meedogenloos geweld.



In 19179 krijgen jonge pornofilmmakers het aan de stok met de bejaarde eigenaars van de afgelegen ranch in Texas waar ze hun nieuwe film opnemen.De hosts, een ouder boerenechtpaar, tonen grote interesse in hun jonge bezoekers. Maar zodra de avond valt, slaat hun nieuwsgierigheid al snel om in iets veel gruwelijkers, en moet de wanhopige crew vechten voor hun leven.

ARTHOUSE SUNDAY – THE INNOCENTS – Première zondag 19 maart om 20.30 uur

Genre: drama, horror

Regisseur: Eskil Vogt

Cast: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf



Een veelgeprezen, bijzonder ijzingwekkende thriller van de Oscar-genomineerde Noorse scenarist en regisseur Eskil Vogt (Blind). In 2021 ging de film in première op het Filmfestival in Cannes en sleepte vijftien prijzen op internationale filmfestivals in de wacht.



Vier kinderen tussen de zes en twaalf jaar raken tijdens de zomervakantie in Oslo bevriend en ontdekken dat ze paranormale krachten hebben. Buiten het zicht van alle volwassenen, verkennen ze hun nieuwe gaven in het bos. Maar hun onschuldige spel loopt al snel uit de hand en neemt een duistere wending. Er beginnen bizarre dingen te gebeuren met de dood als gevolg.

CHAOS WALKING – Première zaterdag 25 maart om 20.30 uur

Genre: action, adventure, fantasy

Regisseur: Doug Liman

Cast: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Nick Jonas



Daisy Ridley en Tom Holland in een futuristische actiefilm over een jong koppel dat moet zien te overleven op een planeet waar alle vrouwen verdwenen zijn en de gedachten van alle mannen hoorbaar worden gemaakt door een duistere kracht.



In een niet al te verre toekomst, ontdekt Todd Hewitt (Tom Holland) het mysterieuze meisje Viola (Daisy Ridley) dat op zijn planeet is gecrasht. Op deze planeet zijn alle vrouwen verdwenen en worden de mannen geteisterd door ‘The Noise’ – een kracht die ervoor zorgt dat alle gedachten van mannen voor iedereen te horen zijn. In deze gevaarlijke wereld wordt Viola’s leven bedreigd en Todd belooft haar te beschermen. Hiervoor zal hij zijn eigen innerlijke kracht moeten ontdekken en de duistere geheimen van zijn planeet moeten ontrafelen.