Maandelijkse Highlights Mei 2023 Film1

Laatst geüpdatet op mei 1, 2023 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van mei 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

Film1 Moederdag Specials I Zondag 14 mei om 20.30 uur

Wie zin heeft in een avond quality time met hun moeder op de bank stemt af op Film1. Om 20.30 uur is het ideale moment om Moederdag af te sluiten met een van de vier films die Film1 speciaal heeft geselecteerd waarin moeders centraal staan.

Film1 Premiere I Un beau matin

Romantisch Frans drama met Léa Seydoux (France, Spectre) als een alleenstaande moeder die tijdens de zoektocht naar een verpleeghuis voor haar vader een oude vriend tegen het lijf loopt met wie ze een affaire begint.

Film1 Action I Shut In

Regisseur D.J. Caruso (Eagle Eye) keert terug naar het genre van zijn doorbraakfilm Disturbia met deze thriller waarin een jonge moeder door haar gewelddadige ex-vriend wordt opgesloten in een voorraadkast.

Film1 Family I Bad Moms

Mila Kunis in een hilarische komedie van makers van de The Hangover waarin drie overwerkte en ondergewaardeerde moeders hun conventionele verantwoordelijkheden laten varen ten gunste van vrijheid, plezier en komische genotzucht.

Film1 Drama I Lara

Bekroond Duits drama over de veeleisende moeder Lara die op haar zestigste verjaardag niet welkom is op een belangrijk pianoconcert van haar zoon Viktor, waarop zij alle overgebleven kaarten opkoopt en uitdeelt aan oude bekenden.

THE OTHER LAMB I Zaterdag 6 mei om 20.30 uur

Genre: drama, horror, mysterie

Regisseur: Malgorzata Szumowska

Cast: Raffey Cassidy, Michiel Huisman, Denise Gough, Ailbhe Cowley

De Nederlandse steracteur Michiel Huisman speelt in deze horrorthriller een uitdagende rol en laat zich van zijn duistere kant zien als de seksbeluste leider en mentor van een sekte die zich in de bossen heeft teruggetrokken.

Het leven met Shepherd is het enige dat Selah ooit heeft gekend. Hun zelfvoorzienende gemeenschap maakt geen gebruik van moderne technologie, zit diep verscholen in het bos, ver weg van de moderne samenleving. Shepherd is leider van de hele groep, die voornamelijk uit vrouwen bestaat. Selah is haar geloof trouw, maar heeft haar eigen mening nooit verloren. Ze krijgt de eer om deel te nemen aan een belangrijk ritueel, maar die verloopt anders dan verwacht. Terwijl ze bloederige visioenen beleeft, begint Selah het bestaan in de gemeenschap ernstig in twijfel te trekken.

THE COURIER – Zaterdag 6 mei om 20.30 uur

Genre: drama, historie, thriller

Regisseur: Dominic Cooke

Cast: Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan, Merab Ninidze, Jessie Buckley

Een spannende Britse spionagethriller met een excellente Benedict Cumberbatch als een onopvallende zakenman die door de CIA en MI6 wordt gerekruteerd om samen met een Sovjetofficier de informatie te verzamelen die een nucleaire confrontatie in Cuba moet voorkomen.

De onopvallende Britse zakenman Greville Wynne wordt gerekruteerd tijdens een van de grootste internationale conflicten in de geschiedenis. In opdracht van de Britse MI-6 en een CIA-agent (Rachel Brosnahan), vormt hij een geheim, riskant partnerschap met Sovjetofficier Oleg Penkovsky (Merab Ninidze). Hun missie: belangrijke informatie verzamelen die nodig is om een nucleaire confrontatie te voorkomen en de Cuba Crisis te beëindigen. Wynne komt terecht in een levensgevaarlijke operatie waarin elke stap die hij zet wordt gevolgd en niemand te vertrouwen is.

ARTHOUSE SUNDAY – OUT STEALING HORSES I Zondag 21 mei om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie

Regisseur: Hans Petter Moland

Cast: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann

Stellan Skarsgård speelt de hoofdrol in een verfilming van de bekroonde roman van Per Pettersen. In het schitterende Noorse drama leidt een 67-jarige weduwnaar een teruggetrokken bestaan in een klein dorpje, waar de komst van een oude bekende allerlei jeugdherinneringen naar boven brengt.

Na de dood van zijn vrouw trekt de 67-jarige Trond zich terug in een klein dorpje in het oosten van Noorwegen. Als zijn nieuwe buurman een oude kennis blijkt te zijn, komen bij Trond allerlei jeugdherinneringen naar boven. Hij zag Lars voor het laatst in de zomer van 1948. Het seizoen dat Trond 15 jaar werd en hij zorgeloze lange zomerdagen doorbracht met zijn vader die hij adoreerde. Maar ook de zomer waar hij een andere kant van zijn vader leerde kennen en er een tragisch ongeluk plaatsvond dat hun levens voorgoed zou veranderen.

UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY I Zaterdag 27 mei om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, muziek

Regisseur: Lee Daniels

Cast: Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Rob Morgan

Wervelende biopic van Lee Daniels (Precious, The Butler) met een sterke performance van Andra Day die voor haar rol werd genomineerd voor een Oscar en andere prijzen won. In de film kruipt ze in de huid van de legendarische jazz-muzikant Billie Holiday en ze zingt alle liedjes zelf.

Billie Holiday is een van de grootste jazzmuzikanten aller tijden en wordt nog altijd aanbeden over heel de wereld. Nadat ze eind jaren dertig het nummer Strange Fruit uitbracht, waarin ze een aanklacht doet tegen rassenongelijkheid en racistisch geweld, werd ze jarenlang het doelwit van de Federal Department of Narcotics. De zwarte undercover-agent Jimmy Fletcher, met wie ze een tumultueuze relatie kreeg, werd op haar afgestuurd om haar te betrappen op het bezit van drugs. Er volgde een eindeloze strijd met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.