Maar liefst 26 BN’er Queens in gloednieuw seizoen van ‘Make Up Your Mind’

Laatst geüpdatet op maart 11, 2024 by Redactie

Vanaf zaterdag 23 maart is ‘Make Up Your Mind’ terug bij RTL 4! De twee vaste teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer gaan opnieuw, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, de strijd met elkaar aan. Hierbij worden ze elke week bijgestaan door wisselende gastpanelleden. De vraag blijft steeds: welke Bekende Nederlanders nemen ons op de hak en verbluffen ons met hun spectaculaire drag performance? Naast bekende gezichten uit eerdere seizoenen schuiven ditmaal onder meer Ilse DeLange en Roxeanne Hazes aan om te achterhalen wie zich verhullen achter hun drag alter ego. Dit seizoen proberen maar liefst 26 BN’ers de twee panels dusdanig te betoveren dat niemand door heeft wie ze werkelijk zijn. Aan Nikkie en Fred de taak om deze oogverblindende dragqueens te ontmaskeren, maar gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen. Naast bekende gezichten die eerder achter de desk zaten, onderwie Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Soy Kroon, zullen dit jaar ook Ilse DeLange, Roxeanne Hazes meerdere malen plaats nemen in het panel. Ook aan oud-deelnemers Tygo Gernandt en winnaar van het vorige seizoen Jeroen van der Boom de taak om de twee teamcaptains afwisselend bij te staan.



Om alvast in de sfeer te komen hieronder de foto van de allereerste Queen van dit seizoen:

We raden dit seizoen maar liefst zeven weken mee met de twee panels in de studio met vijf reguliere uitzendingen, een ‘second-chance’ halve finale en een zinderende finale op zaterdag 4 mei. Na deze zeven afleveringen weten we de ware identiteit van de 20 deelnemende BN’ers én de 6 Mystery-queens en weten we welke BN’er Queen er dit seizoen met de winst vandoor gaat.

Make Up Your Mind in Concert

Dit jaar is er zeker geen sprake van een zwart gat na de finale. Voor het eerst kan je dit jaar mee lipsyncen, raden en genieten van fantastische drag optredens tijdens ‘Make Up Your Mind in Concert’. Veel BN’ers mogen hun hakken opnieuw uit de berging halen, want ze trekken op zaterdag 22 juni nog één keer de pumps aan om de Ziggo Dome op zijn kop te zetten. Het belooft een waar glitterfeest te worden vol verrassingen en fantastische acts.

‘Make Up Your Mind’ wordt geproduceerd door Herriemakers en is vanaf zaterdag 23 maart wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



Kijk ‘Make Up You Mind’ en al je favoriete RTL programma’s tot zeven dagen terug via TV Gemist, zonder een betaald abonnement. Maak gemakkelijk een account aan of meld je aan met je al bestaande RTL account.



Fotocredit: Rob Jacobs