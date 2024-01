Maar liefst de helft van de Nederlandse kinderen moet eten wat de pot schaft

Laatst geüpdatet op januari 9, 2024 by Redactie

Het nieuwe jaar is aangebroken, de vakantie is voorbij. Tijd om de structuur terug te brengen en eventuele goede voornemens te verwezenlijken. Om het hele gezin mee te nemen in de gezonde start van 2024 wordt de gourmetset na de feestdagen omgewisseld voor gezonde(re) maaltijden, die niet altijd met evenveel enthousiasme worden onthaald. Hoe zorgen Nederlandse ouders voor structuur aan de eettafel? En wat zijn de grootste uitdagingen/frustraties van eten met het gezin? HelloFresh zocht het uit.

Eten wat de pot schaft en ten minste één hap proeven

Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlanders regels hanteren aan de eettafel. Zo moet 60% van de Nederlandse kinderen aan tafel blijven totdat iedereen is uitgegeten. Meer dan de helft (56%) van de Nederlandse kinderen moet eten wat de pot schaft en 6 op de 10 kinderen (59%) moet minstens een hap proeven van wat hen voorgeschoteld wordt.Toch is een deel van de Nederlandse ouders dagelijks druk in de keuken met meerdere gerechten, want 15% geeft aan vrijwel altijd apart te koken voor hun kroost.

Schermen tijdens het eten

Driekwart (73%) van de Nederlandse ouders geeft aan dat schermen van tafel moeten tijdens het eten. Opvallend is dat vaders (19%) maar liefst 4 keer vaker (!) overstag gaan om een scherm toe te laten aan de eettafel dan moeders (5%). Mannen voelen zich dan ook net iets vaker schuldig (42% vs. 37% vrouwen) als ze hun kinderen tijdens het eten op een scherm laten kijken.



Die schermschaamte is niet gek, want de meerderheid van de ouders (54%) vindt het slecht als andere ouders hun kinderen tijdens het eten op de tablet/telefoon laten. We zijn iets milder als het gaat om een tablet/telefoon in een restaurant (38%).



Julie Lootens, diëtiste bij HelloFresh, legt uit welke impact het gebruik van een scherm tijdens het eten kan hebben op je gezondheid: “Gebruik van een scherm gedurende de maaltijd zorgt voor afleiding. Omdat je afgeleid bent en dus niet bewust eet, negeer je de signalen die je maag naar je hersenen stuurt. Je hebt gegeten, maar je lichaam heeft dit niet goed door. “Het kan zo zijn dat je op een later moment gaat snacken of opnieuw zin krijgt in eten.”

Frustraties rondom eten met het gezin

Ondanks de geldende regels en het (sporadische) gebruik van schermen om de rust te bewaren, brengt eten met het gezin de nodige frustraties met zich mee.

Top 5 grootste frustraties eten met kids:

1. Kinderen die het eten niet lusten (17%)

2. Als een partner bezig is mijn zijn/haar telefoon tijdens het eten (15%)

3. Geruzie aan tafel (12%)

4. Als kinderen niet willen eten (11%)

5. Als kinderen (zelf) op telefoon/tablet willen tijdens het eten (11%)

Avondeten is samenzijn

Het avondeten betekent gelukkig meer dan alleen eten. Ondanks bovenstaande frustraties geeft 8 op de 10 Nederlandse ouders (79%) aan dat het avondeten een belangrijk moment is van samenzijn. Volgens Julie is dat ook het belangrijkste: “Beter eten begint bij het betrekken van kinderen in het proces”. Ze tipt: “Samen eten begint bij samen koken en voorbereiden: kinderen laten snijden, proeven, samen de tafel dekken, ze zelf laten opscheppen. Zo leren ze over hoeveelheden, smaken, en creëren ze besef mbt hun eigen eetwensen.”