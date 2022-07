Maastricht bruist van de culturele activiteiten in het najaar

Maastricht is cultuur. Dit credo is het startschot voor de culturele activiteiten in het najaar. Wist je dat Maastricht de 2e cultuur- en monumentenstad van Nederland is? Al 2000 jaar een smeltkroes van culturen, een paradijs voor fijnproevers met de internationale allure die je bij een Europese stad verwacht. De stad bruist met een bomvolle agenda van kosmopolitisch niveau.



Maastricht is voor velen geen onbekende, dankzij de Romeinse Sint Servaasbrug en de Onze Lieve Vrouwebasiliek, TEFAF, André Rieu op het Vrijthof en meer grote publiekstrekkers. Terwijl de verrassende architectuur van grote namen als Jo Coenen, Aldo Rossi en Wiel Arets een stuk minder bekend is, en juist gezien mag worden.



“Geen uitje, geen dagtrip maar een bestemming. Zo typeert Leontien Mees, directeur Maastricht Marketing, haar stad Maastricht. Een stad met charme, stijl en popcultuur. “We zijn de nummer één als het gaat om Europese flair en lifestyle. Met een culturele infrastructuur die meetelt in de wereld.” Cultuur maakt volgens Mees deel uit van het DNA van de stad en haar bewoners. Cultuur kent hier geen drempels, enkel deuren die openstaan”.

Maastricht is cultuur, 365 dagen lang

In Maastricht is 365 dagen per jaar iets te beleven, met topmusea als Bonnefanten, Fotomuseum aan het Vrijthof, Marres, Bureau Europa en het Natuurhistorisch Museum. Maar ook Theater aan het Vrijthof of het prachtige Lumière filmhuis zijn culturele hotspots. Daarnaast zijn er nog tal van presentatie- en erfgoedinstellingen en internationale instituten zoals het Stichting Restauratie Atelier Limburg, waar het Rijksmuseum gebruik van maakt om kunstwerken te restaureren.



De stad is veelzijdig met een leuke mix van studenten, bewoners en bezoekers; veel kunstopleidingen, zoals de Jan van Eyck Academie, design ateliers en het gastronomische aanbod van eetcafé tot sterrenrestaurant. Dat maakt de stad daarmee geschikt als citytrip voor cultuurliefhebbers, geliefden en gezelschappen.



Enkele highlights uit de culturele agenda aankomend najaar die absoluut het bezoeken waard zijn:



8-11 september: 1ste editie festival MAAS! met nieuw initiatief Camping Kosmos

11 september – 13 november: expositie Kolkata: Run in the Alley (Marres)

16-18 september: kunstenfestival Musica Sacra

30 september-6 oktober: 25ste editie Nederlandse Dansdagen

8 oktober – 26 februari ‘23: expositie BACK HOME (Fotomuseum aan het Vrijthof)

25-27 november: FASHIONCLASH Festival

Voor meer informatie en een visueel voorproefje, bezoek de website: maastrichtiscultuur.nl.