Madeira viert de zomer: boordevol gastronomie, muziek en folklore

Laatst geüpdatet op juli 8, 2025 by Redactie

Madeira viert de zomer op een manier die alle zintuigen aanspreekt. In juli en augustus is er vrijwel iedere week ergens iets te doen en verandert het eiland in een openlucht podium van muziek, dans, wijn en lokale smaken. Voor reizigers die op zoek zijn naar authentieke cultuur, feestelijke sferen en culinaire ontdekkingen, is dit een fantastische tijd om de archipel te ontdekken. Met als een van de hoogtepunten het beroemde Madeira Wine Festival dat eind augustus begint.



Wat deze festivals bijzonder maakt, is hun authenticiteit. Ze vinden plaats op stadspleinen, dorpen en wijngaarden en brengen bezoekers direct in contact met de levendige cultuur van het eiland. Of je nu komt voor de muziek, de keuken of de wijn: de zomer op Madeira is een feestelijke ontdekkingstocht.

Gastronomie: proeven van het eiland

De zomerfeesten op Madeira gaan hand in hand met lokale smaken. Tijdens de arraiais – traditionele openluchtfestiviteiten – worden dorpspleinen versierd met lampions en vlaggenlijnen, klinkt livemuziek en staan lange tafels vol gerechten klaar. Bezoekers kunnen hier lokale specialiteiten ontdekken, zoals gegrilde espetada (rundvlees aan laurierhouten spiesen), bolo do caco (knoflookbrood) of vers gevangen vis. Zoals op de Machico Gastronomische Week, dat dit jaar voor de 38e gaat plaatsvinden van 25 juli-2 augustus 2025 in het gelijknamige plaatsje aan de oostkust.

Op 15 augustus begint het jaarlijkse Caniço Gastronomy Festival in het centrum van Caniço, Santa Cruz. In deze week staat de lokale keuken centraal, waar je naar hartenlust van kunt genieten bij de verschillende standjes van plaatselijke restaurants.

Wine festival: traditie en beleving in één

Het culinaire kroonjuweel van de Madeirese zomer is het Madeira Wine Festival, dat plaatsvindt van 24 augustus tot en met 14 september 2025. Dit festival eert de eeuwenoude wijncultuur van het eiland, die teruggaat tot de 15e eeuw en wereldwijd bekendheid geniet.

In het centrum van Funchal kunnen bezoekers terecht bij de Madeira Wine Lounge, waar producenten hun wijnen presenteren, begeleid door gastronomische hapjes en livemuziek. Daarnaast zijn er lezingen, tentoonstellingen en demonstraties over het wijnproces.

Het meest authentieke onderdeel speelt zich af in Estreito de Câmara de Lobos, een wijnregio in het zuiden van het eiland. Hier worden de druiven handmatig geoogst, in optochten binnengehaald en op traditionele wijze gestampt. Bezoekers kunnen niet alleen toekijken, maar ook zelf deelnemen – een unieke manier om de wijncultuur van binnenuit te beleven.

Muziek en folklore: van jazz tot volksdans

Muziek en dans horen bij de tradities van Madeira. Voor een boeiend inkijkje in de rijke tradities en gastronomie van het eiland, is Camacha van 12-13 juli ‘the place to be’. De etnografische tentoonstelling “Camacha de Ontem – Madeira de Sempre”, laat bezoekers kennismaken met de nog steeds levende lokale culturele tradities, van mandenvlechten tot landbouwactiviteiten, traditionele klederdracht, folklore en gastronomie.

Overige zomerfestivals

Naast deze hoogtepunten kent Madeira in de zomer een veelheid aan andere feesten, waaronder:

* Festival van São Vicente (17 t/m 25 augustus): een mix van religieuze processies, livemuziek en kraampjes met streekproducten in het noorden van het eiland.

* Funchal City Day (21 augustus): een feestdag met officiële ceremonies, vuurwerk en optredens in de hoofdstad.

De ‘Arraiais’ op Madeira zijn geen toeristische evenementen, maar een weerspiegeling van levende tradities en vinden vaak al vele jaren plaats. Je vindt de festivals in dorpen of historische centra, en bieden bezoekers een authentieke kennismaking met de lokale cultuur, gastronomie en gastvrijheid. In combinatie met het milde klimaat, het adembenemende landschap en de compacte schaal van het eiland, maakt dit Madeira tot een bijzondere bestemming.