Madeira wint voor tiende keer op rij award voor Beste Eilandbestemming ter Wereld

Laatst geüpdatet op december 2, 2024 by Redactie

Madeira heeft opnieuw internationale erkenning gekregen door voor de tiende opeenvolgende keer bekroond te worden als World’s Leading Island Destination’. Dit gebeurde tijdens de 31e editie van de prestigieuze World Travel Awards (WTA). De prijsuitreiking vond plaats tijdens de galaceremonie in het Savoy Palace Hotel in de hoofdstad van Madeira.



Eduardo Jesus, regionaal secretaris voor Economie, Toerisme en Cultuur en voorzitter van het Madeira Promotion Bureau, verklaarde dat deze prijs, die sinds 2015 elk jaar aan Madeira wordt toegekend, “een erkenning is van de inspanningen van de gehele sector om Madeira te positioneren als een unieke bestemming die het hele jaar door aantrekkelijk is voor iedereen.” Hij voegde daaraan toe: “Het is een eer en een voorrecht om deze prijs in ontvangst te nemen tijdens een gala in Funchal. Tevens, in aanwezigheid van vele gasten uit Madeira en organisaties en instanties die het hele jaar door hard werken om deze erkenning van de World Travel Awards mogelijk te maken.”

Een succesjaar voor Madeira

In 2024 behaalde Madeira naast de titel van World’s Leading Island Destination ook andere belangrijke onderscheidingen, waaronder World’s Best Emerging Golf Destination. Daarnaast werd Madeira voor de tiende keer uitgeroepen tot Europe’s Leading Island Destination, won Porto Santo de titel Europe’s Leading Beach Destination en ontving Madeira Promotion Association de prijs voor Europe’s Leading Tourist Board.

Onderscheidingen van Madeira bij de World Travel Awards:

Beste Eilandbestemming van Europa: 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013

Beste Eilandbestemming ter Wereld: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Beste Strandbestemming van Europa – Porto Santo: 2024

Beste Toerismeorganisatie van Europa – Associação de Promoção da Madeira: 2024

Credits beeld: Andre Carvalho