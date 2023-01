Madonna naar Nederland met The Celebration Tour

Laatst geüpdatet op januari 17, 2023 by Redactie

Madonna heeft vandaag Madonna: The Celebration Tour aangekondigd via een iconische virale video met een knipoog naar haar baanbrekende film Truth or Dare. Op vrijdag 1 december geeft ze een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. De reguliere kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.

In de video, waarin Madonna de tour aankondigt, komen opvallende namen voorbij zoals Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre en als climax Amy Schumer die de wereldwijde superster uitdaagt op tournee te gaan en haar vier decennia aan megahits uit te voeren. Madonna, de succesvolste vrouwelijke soloartiest aller tijden, gaat de uitdaging aan en kondigt The Celebration Tour aan, die haar ongeëvenaarde muziekcatalogus van de afgelopen 40 jaar belicht.



De wereldwijde tournee van 35 steden gaat zaterdag 15 juli van start in Noord-Amerika in de Rogers Arena in Vancouver, BC met stops in o.a. Detroit, Chicago, New York, Miami en Los Angeles. De tour reist daarna verder naar Europa, waar Madonna in de herfst elf steden aandoet, waaronder Londen, Barcelona, Parijs en Stockholm. The Celebration Tour, geproduceerd door Live Nation, eindigt op vrijdag 1 december in de Ziggo Dome in Amsterdam.



The Celebration Tour neemt de fans mee op Madonna’s artistieke reis door vier decennia en is een eerbetoon aan de stad New York waar haar muzikale carrière begon. Madonna zegt over de aankomende tour: “I am excited to explore as many songs as possible in hopes to give my fans the show they have been waiting for,”



Special guest Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue reist op alle data van de wereldwijde tournee mee en staat garant voor een unieke belevenis.

THE CELEBRATION TOUR EUROPESE DATA:

Za 14 oktober – Londen, UK – The O2

Za 21 oktober – Antwerpen, BE – Sportpaleis

Woe 25 oktober – Kopenhagen, DK – Royal Arena

Za 28 oktober – Stockholm, SE – Tele2

W0 01 november – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Ma 06 november – Lissabon, PT – Altice Arena

Zo 12 november – Parijs, FR – Accor Arena

Ma 13 november – Parijs, FR – Accor Arena

Woe 15 november – Keulen, DE – Lanxess Arena

Do 23 november – Milaan, IT – Mediolanum Forum

Di 28 november – Berlijn, DE – Mercedes-Benz Arena

Vrij 1 december – Amsterdam, NL – Ziggo Dome



MADONNA – THE CELEBRATION TOUR

Vrijdag 1 december 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €44.80,- (incl. servicekosten)



TICKETS

De reguliere kaartverkoop voor het concert start vrijdag 20 janauri om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl.



AMEX PRESALE

American Express kaarthouders kunnen voor de start van de reguliere kaartverkoop al kaarten kopen in de American Express pre-sale vanaf woensdag 18 januari 09:00 uur tot donderdag 19 januari 18.00 uur.



FAN CLUB PRESALE

Legacy-leden van Madonna’s Official Fan Club krijgen toegang tot een presale van woensdag 18 januari 10.00 uur tot donderdag 19 januari 18.00 voor de Britse en Europese shows. Bezoek madonna.com voor volledige tour- en ticketinformatie.



VIP

Fans kunnen ook VIP-pakketten kopen, waaronder premium tickets, exclusieve toegang tot een rondleiding achter de schermen, groepsfoto op het podium, receptie vóór de show, lithografie in beperkte oplage en meer. Ga voor meer informatie naar vipnation.com en www.tunedhospitality.nl.

Beelden: Ricardo Gomez