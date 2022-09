Mag een hond alcohol drinken?

Als mensen aan het eind van de dag een glas wijn of bier inschenken, dan is dat normaal. Zelfs honden zijn soms nieuwsgierig om een ​​onbewaakt glas bier te proeven. Maar alcohol kan zeer schadelijk zijn voor honden.

De hond houdt van bier

Een dier zou nooit voedsel eten dat schadelijk voor hem is. Is dat correct? In feite is die verklaring even onvermurwbaar als onjuist. Bier lijkt voor sommige honden goed te smaken. Net zoals eendagsvliegen dronken worden van wijnglazen en bavianen kauwen op gefermenteerd fruit totdat ze niet meer kunnen lopen, houden sommige honden ervan om onbeheerde bierglazen te grijpen.

Honden kunnen geen alcohol verdragen

Alcohol is absoluut schadelijk voor de hond. Als een persoon met mate alcohol consumeert, zal hij er aanvankelijk niet veel schade van ondervinden. De menselijke lever krijgt wat meer werk en na een paar uur verlaat het gif ons lichaam weer. Bij onze honden is dat anders: de lever van de hond kan de alcohol niet afbreken.

Afbraak van alcohol in de longen

Zelfs een hond sterft niet onmiddellijk na het drinken van alcohol. Zijn lichaam is ook in staat om het gif af te breken. Bij honden gebeurt dit niet via de lever, maar via de longen. Dit proces is lang niet zo effectief als het afbreken van alcohol via de lever. Wanneer een hond dronken wordt, duurt de bedwelming veel langer dan bij mensen.



Als het dier veel alcohol heeft gedronken, kan dit levensbedreigend worden. De bijwerkingen voor de hond zijn enorm: de kater gaat niet zo snel weg als bij mensen. Dit kan een moeilijke tijd zijn voor de hond.

Alcohol als kalmeringsmiddel?

Direct na consumptie heeft alcohol een kalmerend effect op een hond. Sommige hondenbezitters concluderen ten onrechte dat alcohol de hond kan helpen in stressvolle situaties. Bijvoorbeeld bij het vuurwerk op oudejaarsavond of bij het bezoek aan de dierenarts. Het is beter om andere methoden te gebruiken om je hond te kalmeren. Het organisme van deze viervoeter is niet aangepast aan de alcohol.

Als de hond alcohol gedronken heeft…

De symptomen van alcoholmisbruik zijn niet heel verschillend bij honden en mensen: de hond begint te slurpen bij het blaffen, zijn poten wankelen en hij wordt misselijk. Als de hond braakt, dan is dat als positief te beschouwen. Op deze manier verlaten de gifstoffen het lichaam en komen er minder gifstoffen in de bloedbaan van de hond.



Als het braken echter een permanente aandoening wordt, moet je naar de dierenarts. Soms helpt het alleen om de maag van de hond leeg te pompen. De hond water te drinken geven kan ook helpen. Dit kan de gifstoffen neutraliseren.



Wanneer de hond er weer aan toe is, kan droogvoer ook helpen om het organisme weer te neutraliseren. Verwacht dat je hond maximaal twee dagen last heeft van een kater.