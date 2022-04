Magical hortensia voor huis, tuin, balkon en terras

Magical hortensia’s zijn oersterk en hebben de bijzondere eigenschap dat de bloemkleur verandert tijdens de bloeitijd. Hoe lichter de standplaats hoe groter het effect. Er zijn 13 verschillende soorten voor zowel op balkon en terras, in de tuin en in huis. De nieuwste aanwinst is de kamerplant Magical Jewel.

Kracht

Diverse bloeitesten van onder meer bloemenveiling Royal FloraHolland wijzen uit dat Magical kamer- en tuinhortensia’s zeer sterk zijn. Dat merk je ook zelf direct. Bijvoorbeeld door de extreem lange bloei van de hortensia in huis. Of doordat de stevige stelen tijdens een flinke regenbui gewoon fier overeind blijven staan en de bloemen ook mooi blijven onder een felle, zinderende zomerzon. Van een Magical hortensia geniet je daarom tot diep in het najaar.

Kleurenspel

Er zijn zes hoofdkleuren: wit, roze, blauw, paars, groen en rood. Tijdens de langdurige bloei geniet je bovendien van een wisselend kleurenspel. Alle Magical-hortensia’s beginnen in mei met frisgroene bloemen die in de zomer hun hoofdkleur krijgen. Als het najaar in aantocht is, verandert de kleur naar een warme herfsttint. Hoewel Magicals zowel in de volle zon als in de (half)schaduw kunnen staan, geldt wel: hoe meer licht, hoe sterker het kleurenspel. Tijdens de wintermaanden kun je de uitgebloeide bloemen gewoon laten zitten, want ze hebben ook dan sierwaarde.

Tuin

Ideaal voor in de tuin zijn de Magical Amethyst en Magical Jewel. Ze worden zo’n 100 cm hoog en groeien uit tot mooie, volle planten. Zet er een aantal naast elkaar zodat je elke zomer geniet van een bloemenborder. De hortensia’s combineren ook prachtig met siergrassen. Gebruik bij het aanplanten bij voorkeur speciale hortensiagrond. Het wortelgestel kan zich dan goed ontwikkelen en de juiste voedingstoffen opnemen. Magical tuinhortensia’s zijn vorstbestendig (tot -10 graden Celsius).

Balkon & terras

Magical hortensia’s doen het ook uitstekend op het balkon of terras. De Magical Evolution is bijvoorbeeld zeer geschikt voor in potten. De plant blijft met z’n hoogte van 75 cm lekker compact en is daarom ideaal als je weinig ruimte op je balkon of terras hebt. Hortensia’s houden van voldoende vocht, dus geef zeker in droge tijden regelmatig water. Belangrijk is dat in de bodem van de pot een afwateringsgat zit. Overtollig gietwater kan dan weglopen. Tijdens de zomermaanden af en toe verwennen met plantenvoeding resulteert in een extra rijke en lange bloei.

Binnen

Nieuw zijn de Magical Jewel kamerplanten in roze en violet. Net als de andere Magical kamerhortensia’s bloeien deze met gemak 150 dagen lang. In het begin zijn de bloemen nog frisgroen maar al snel bereiken ze hun hoofdkleur. Het laatste deel van de bloeiperiode laten ze een warme herfstkleur zien. Je kunt Magical kamerhortensia’s haast overal neerzetten. Kies wel voor een plekje met voldoende daglicht maar uit de volle zon. Voor de rest is het een kwestie van regelmatig watergeven en… genieten!

Fotocredit: Magical Hydrangea