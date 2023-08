Magische Mediastage: ga aan de slag achter de schermen bij een radio- of tv-programma

Laatst geüpdatet op augustus 16, 2023 by Redactie

De Magische Mediastage van Dutch Media Week is een ministage van maximaal 1 dag bij een van de vele mediabedrijven die Nederland rijk is. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als opnameleider, redacteur, verslaggever, regisseur, producer of een van de vele andere banen die in de mediabranche mogelijk zijn. Inmiddels is de inschrijving geopend en kan iedereen tussen de 8 en 88 jaar zich tot en met 3 september aanmelden voor een van de 30 mediastages die plaats zullen vinden tijdens Dutch Media Week, van 2 tot en met 8 oktober a.s.



Zowel de opdrachtgevers als de inhoud van de stages zijn zeer uiteenlopend, zodat er voor iedereen wel een aansprekende stage bij zit. Zo kun je onder andere ervaren hoe het is om aan de slag te gaan als: opnameleider bij Khalid & Sophie, (bus)verslaggever RTV Noord, directeur van Mediamuseum Beeld & Geluid, video content creator voor de social media van het Nederlands Film Festival, communicatie & PR bij Banijay Benelux, gameproductie bij H20 Esports Campus, regie bij Radio 1 programma’s MAX Nachtzuster of VPRO Nooit Meer Slapen, redactie bij de Filmkrant, Tijd voor Max of Radio 1 OVT, producer bij EO, HUMAN of NEP, podcastmaker bij Bindinc, VR Game user tester bij XR Lab of eindredactie bij NOS Langs de Lijn. Een volledige lijst met alle mediabedrijven en de bijbehorende stageplaatsen vind je op www.magischemediastage.nl

Aanmelden

Tot en met 3 september kan iedereen zich inschrijven voor zijn of haar ultieme stageplaats. Relevante ervaring is niet nodig, je moet alleen zo origineel en overtuigend mogelijk duidelijk maken waarom jij gekozen moet worden. Op vrijdag 15 september worden alle deelnemers aan de Magische Mediastage bekendgemaakt.

Xperience Days

Wie wel geïnteresseerd is in media, maar geen stage wil lopen, kan op 7 en 8 oktober de Xperience Days op het Media Park in Hilversum bezoeken. Op zaterdag 7 oktober staat Media Museum Beeld & Geluid volledig in het teken van Gaming & Esports. Zo zijn er diverse lezingen en workshops over gaming te volgen en kun je een tijdelijke tentoonstelling bezoeken ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van game-magazine Power Unlimited over de Nederlandse gamehistorie en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarnaast vindt die dag, in samenwerking met H20 Esports Campus, Go!Gaming en Pathé Bioscopen, een landelijke Rocket League competitie plaats waarbij teams strijden om de felbegeerde bokaal en goed gevulde prijzenpot. Op zondag 8 oktober gaan de deuren van het Media Park open en kun je een kijkje nemen in de radio- en televisiestudio’s van onder meer Khalid & Sophie en Omroep MAX, maar ook achter de schermen bij verschillende mediabedrijven. Bij Beeld & Geluid zijn meerdere lezingen van programmamakers te volgen en op het terrein van het Media Park zorgen diverse artiesten voor een muzikale en feestelijke omlijsting van de dag.



De Magische Mediastages vinden plaats tijdens Dutch Media Week, van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober. Meer informatie: www.magischemediastage.nl en www.dutchmediaweek.nl