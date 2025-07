Maltese festas geven kleur aan de zomer!

Laatst geüpdatet op juli 23, 2025 by Redactie

Om de zomer op een feestelijke manier te vieren, vinden van mei tot en met september de Maltese festas plaats. In deze periode is er bijna iedere week wel een festa in een dorp of stad op Malta of Gozo. Festas (meervoud van festa) zijn religieuze dorpsfeesten ter ere van de patroonheilige van een dorp. Elke stad op Malta en Gozo heeft zijn eigen heilige die traditioneel wordt vereerd. De meeste festas vinden plaats in juli, wat deze maand tot het hoogtepunt van het festas-seizoen maakt!

Wat is een festa precies?

Deze traditie gaat terug tot in de 18e eeuw en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Een typische festa duurt tot zeven dagen en is een mix van religieuze traditie, volkscultuur en folklore. Het religieuze deel bestaat uit processies, waarin een groot beeld van de (patroon)heilige feestelijk door de straten wordt gedragen door leden van de parochie. Een patroonheilige wordt gezien als beschermer van een plaats of groep mensen. In het katholieke geloof, geloven mensen dat deze heilige voor hen bidt en een directe lijn naar God heeft. Er worden speciale missen gehouden en de lokale kerk is uitbundig versierd met bloemen, fluweel, kaarsen en goud. Daarnaast is er veel ruimte voor volkscultuur en spektakel. Dorpen worden aangekleed tot kleurrijke feestlocaties met bogen, vlaggen, vuurpotten en lichtslingers. Elke festa heeft meerdere vuurwerkshows: overdag wordt de lucht gevuld met luide knalbommen, ’s avonds met sierlijk siervuurwerk.

Waar moet ik zijn?

In de zomer viert het dorp Żebbuġ op Gozo de festa ter ere van St. Philip. Het dorp staat Mqabba volledig in het teken van Our Lady of the Lily, bekend om de indrukwekkende vuurwerkshows. Ook de hoofdstad Valletta viert in deze periode de festa van Our Lady of Mount Carmel, een belangrijke heilige voor de stad. In Victoria, eveneens op Gozo, wordt St. George geëerd met een van de grootste en meest traditionele festas van het eiland. De festas zijn op hun hoogepunt in onder andere Għaxaq met de viering van St. Mary (Santa Marija).



Wil je een festa meemaken? Vind hier een compleet overzicht van de festas!



Verder spelen de folklore een bescheiden, maar waardevolle rol tijdens de festas. Hoewel het religieuze en muzikale aspect de boventoon voert, worden op sommige pleinen of tijdens culturele programma’s ook folkloristische dansen opgevoerd. Deze traditionele dansen worden gekenmerkt door kleurrijke klederdracht en herinneren ze het agrarische en dorpse verleden van Malta. Ze maken de link tussen het geloof en het dagelijks leven van vroeger zichtbaar en houden die traditie levend.

Lokale lekkernijen

Wat is een festa zonder eten? Straatverkopers bieden lokale lekkernijen aan zoals mqaret (gefrituurde dadeltaartjes), kannoli, mini-donuts, ħelwa tat-Tork (Maltese halva) en natuurlijk de qubbajt, een traditionele nougatsoort. Naast deze lokale specialiteiten zijn er ook volop moderne fastfoodopties verkrijgbaar, zoals hamburgers en hotdogs. Toch zijn het vooral de authentieke zoetigheden die de echte smaak van de festa overbrengen en die je absoluut geproefd moet hebben.

Typisch Malta

De festa is misschien wel het meest typisch Maltese culturele fenomeen. De inwoners bereiden zich maanden van tevoren voor: vrijwilligers oefenen met de band, bouwen vuurwerkinstallaties, hangen decoraties op en coördineren de festiviteiten. Kortom, de zomermaanden zijn een ideale tijd om volop te genieten en je onder te dompelen in de Maltese cultuur en tradities.