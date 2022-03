MaMa Kelly onthult verborgen schat: nieuw restaurant hidden geopend

Verborgen in het Olympisch Stadion vind je hidden: een prachtig en smaakvol nieuw concept van de Rebel Horeca Groep. In het restaurant staat je een onverwachte, culinaire ervaring te wachten.

Een culinair spektakel

Op de kaart staan gerechten met een Franse basis, gecombineerd met invloeden uit diverse windstreken. Het met zorg samengestelde 5 gangen menu bestaat uit seizoensgebonden producten, varieert iedere 8 weken en kan naar wens uitgebreid worden tot maar liefst 7 gangen. Ook is een selectie van à la carte gerechten mogelijk. ”Een avondje hidden is een écht culinair spektakel. Genieten van verrassende smaken, terwijl ook de andere zintuigen geprikkeld worden”, aldus chef Marcel Heintzberger.

Het souterrain van MaMa Kelly

Wie er behoefte heeft om even volledig te ontsnappen en in de watten gelegd te worden, is bij hidden aan het juiste adres. Het interieur kent een intieme setting en biedt plaats voor 40 courverts. Met een ongedwongen sfeer en ervaren personeel, zonder in te leveren op uitstraling, kun je bij hidden voor verschillende gelegenheden terecht. Medeoprichter Singha Witteman van Rebel Horeca Groep, dat zich met 10 restaurants heeft ontwikkeld tot een gevestigde naam binnen de horeca, kwam op het idee: ”Het souterrain van MaMa Kelly is een waanzinnige plek met een spectaculair uitzicht. Wij voelden altijd al dat dit een bijzonder stukje Amsterdam was wat meer aandacht verdient. Met hidden en de prachtige keuken vallen deze stukjes keurig op z’n plaats.”

Op donderdag 3 maart vond de officiële opening plaats, waar een select gezelschap als eerst mocht genieten van een uitgebreid diner. Restaurant hidden is vanaf nu 5 dagen per week, van dinsdag tot en met zaterdag, geopend voor diner. Reserveren kan via www.hiddenamsterdam.nl