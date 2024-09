Mandarijn en clementine: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op september 30, 2024 by Redactie

In het koude seizoen zorgen citrusvruchten voor een vitamine C-kick. Mandarijnen en clementines zijn erg populair. Hoewel de oranje vruchten op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, zijn er toch enkele opvallende verschillen tussen mandarijn en clementine.

Herkomst

De mandarijn komt oorspronkelijk uit China en is waarschijnlijk zo’n 3000 jaar oud. De clementine is daarentegen pas ongeveer 100 jaar bekend, toen de botanisch geïnteresseerde pater Pierre Clement hem ontdekte in Algerije. Het is een natuurlijke kruising tussen mandarijn en bittere sinaasappel. Er is ook de pitloze en zeer zoet smakende satsuma. Deze vrucht komt uit Japan en is een kruising tussen mandarijn en sinaasappel.

Nog meer verschillen

Naast de herkomst zijn er nog veel meer verschillen tussen mandarijn en clementine: De mandarijn smaakt bitterder en aromatischer dan de zoete tot lichtzure clementine. Ook zijn clementines iets kleiner en hebben een dikkere schil, waardoor de vruchten robuuster zijn en langer houdbaar zijn. Aan de andere kant is de dunnere schil van de mandarijn gemakkelijker te verwijderen. Het vruchtvlees van de mandarijn is verdeeld in negen segmenten en bevat meestal zaden, terwijl de pitloze clementine acht tot twaalf segmenten heeft.

Gezonde vruchten

Beide vruchten bevatten veel vezels, vitamine C en A, maar ook mineralen zoals magnesium en kalium. Tip: Als je er geen last van hebt, moet je het witte, soms bitter smakende weefsel onder de schil niet volledig verwijderen, omdat dit waardevolle flavonoïden (secundaire plantenstoffen) bevat. Ze kunnen een celbeschermende en regulerende werking hebben op hoge bloeddruk. Bovendien zorgen vezels in het weefsel voor een langdurig verzadigingsgevoel en bevorderen ze de darmgezondheid.

Verkrijgbaarheid

Mandarijnen en clementines hebben hun hoogseizoen van ongeveer november tot en met februari. Het fruit dat wij verkopen komt uit landen rond het Middellandse Zeegebied, waarbij Spanje de belangrijkste leverancier voor de Nederlandse markt is. Let bij het winkelen op versheid en kwaliteit. De beste keuze is zwaar fruit met een stevige schil. Er mag van buitenaf geen merkbare opening zijn tussen de schil en de vrucht. Als deze “losheid” meer uitgesproken is, kan dit een teken zijn van overlay.