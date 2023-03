Manieren om de wandeling nog leuker te maken

Laatst geüpdatet op maart 30, 2023 by Redactie

Hou je van wandelen, maar wil je een andere dimensie aan je powerwalks ontdekken? Bekijk onze 7 tips om de wandeling nog leuker te maken.

1. Voeg nieuwe bewegingen toe

Je hoeft geen hele nieuwe ronde te vinden. Probeer bijvoorbeeld de stappen af ​​te wisselen met intensere bewegingen. Je kunt bijvoorbeeld powerwalken gedurende 30 seconden zo snel als je kunt proberen en vervolgens gedurende een minuut terugvallen op je normale snelheid. Herhaal dit tijdens je wandeling. Of pauzeer om de paar minuten voor een paar snelle lunges of sprongen.

2. Denk in hoofdstukken in plaats van stappen

Het meten van wandelingen in stappen, kilometers of minuten kan na een tijdje saai aanvoelen. In dat geval kun je meer plezier beleven als je de afstand markeert met behulp van podcasts en luisterboeken. Bijvoorbeeld, in plaats van jezelf te beloven om 3 km te lopen, besluit je in plaats daarvan een “hoofdstuklange” wandeling te maken, of probeer je naar een aflevering van 30 minuten van je favoriete podcast te gaan.

3. Oefen mindfulness

Voel je je af en toe gestrest? Het combineren van een wandeling met meditatieve oefeningen kan helpen stress te verminderen. Mindful wandelen omvat vaak aandacht voor de ademhaling, verbinding maken met fysieke gewaarwordingen – zoals het gevoel van een briesje op je gezicht – en je geest naar het huidige moment brengen.

4. Speel fotograaf

Foto’s maken tijdens je wandeling kan een leuke en creatieve manier zijn om je omgeving met nieuwe ogen te bekijken. Probeer jezelf een thema toe te wijzen: Vandaag kun je b.v. probeer zoveel mogelijk verschillende soorten bloemen otograferen. Volgende week richt je misschien je camera op zangvogels of ga je net voor zonsondergang op pad om het verbazingwekkende licht vast te leggen.

5. Optimaliseer je afspeellijst

Muziek is geweldig! Luister naar oude favorieten of de nieuwste hitlijst, jij beslist! We beloven dat het een echte stemmingmaker is, en ALLEEN jij bepaalt welke muziek wordt gespeeld.

6. Pas je tijd aan

Als je agenda het toelaat, kun je op verschillende momenten van de dag gaan. Als je bijvoorbeeld meestal laat in de middag wandelt, probeer dan je dag daarmee te beginnen – je favoriete wandeling kan er heel anders uitzien als hij glinstert van de dauw en het ochtendlicht. Waarom probeer je niet in de tegenovergestelde richting te lopen van degene die je gewoonlijk loopt? Alles vanuit een andere hoek bekijken kan je inspireren om alles wat je ziet opnieuw te waarderen.

7. Bel een vriend

Heb je er de laatste tijd aan gedacht om contact op te nemen met een familielid of vriend? Gebruik je volgende wandeling om wat van je te laten horen! Hoogstwaarschijnlijk zal je gesprek zo aangenaam zijn dat je ronde ineens met een kwart wordt verlengd!