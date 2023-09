Hoogwaardige olijfolie is een must in de Italiaanse keuken. We hebben hier eenvoudigere manieren om elke dag van de klassieke Italiaanse smaak van olijfolie te genieten:



Serveer een eenvoudig voorgerecht van vers brood met extra vergine olijfolie. Giet de olie in een kom om te dippen en breng op smaak met gemalen peper of verse kruiden.

Creëer een eenvoudige maar smaakvolle marinade van klassieke pure olijfolie gecombineerd met citroensap of wijnazijn om vlees, gevogelte en vis op smaak te brengen.

Doe je favoriete ongezouten noten in een boterhamzakje met extra licht smakende olijfolie om ze licht te bedekken, en voeg dan een snufje zout toe voor een buitengewone smaak.

Niet alleen vereerd vanwege zijn smaak, olijfolie is al lang een onderdeel van gezond koken. Omdat olijfolie weinig verzadigd vet bevat en van nature cholesterolvrij is, voegt het smaak toe en verhoogt het de voedingswaarde.



Wissel het: Het gebruik van driekwart theelepel olijfolie voor elke theelepel boter of margarine vermindert het vet in recepten met 25 procent.



Word rijk: Olijfolie is rijk aan antioxidanten, ook bekend als polyfenolen, die kankerbestrijdende eigenschappen hebben, vooral als ze worden geconsumeerd als extra vierge olijfolie.