6 manieren om je hond te helpen kalm gedrag te behouden

De zomer kan een stressvolle tijd van het jaar zijn voor honden die angstig gedrag vertonen, met triggers zoals reizen in de zomer en meer die hun tol eisen van huisdieren. Hoewel je het angstige gedrag van je huisdier misschien niet helemaal kunt voorkomen, zijn er manieren waarop je de angst van je hond kunt verminderen en het gedrag dat het mogelijk kan veroorzaken, kunt beheersen. We stellen onderstaande stappen voor om je hond kalm en comfortabel te houden.

Creëer een veilige ruimte

Bereid een speciale ruimte in je huis voor waar je hond zich veilig kan voelen tijdens luidruchtige momenten. Als hij in een bench is getraind, kan je hond zich daar het veiligst voelen met een favoriet speeltje om bezig te blijven. Als hij niet getraind is, zet het bed dan op een rustige plek tijdens onweer, sluit de ramen en speel wat muziek om geluiden te dempen.

Overweeg een probioticum

Breng een bezoek aan je dierenarts om het gedrag van je hond te bespreken en kijk of hij of zij baat kan hebben bij een probioticum waarvan is aangetoond dat het honden helpt kalm gedrag te behouden. Dit helpt honden ook om tijdens stressvolle gebeurtenissen een positieve hartactiviteit te behouden, waardoor een positieve emotionele toestand wordt bevorderd. Het kan een aantal weken duren voordat je resultaat ziet, dus geef jezelf voldoende doorlooptijd.

Maak het je hond gemakkelijk

Als je je hond een speciale traktatie of een favoriet speeltje geeft tijdens een mogelijk schokkende gebeurtenis, kan dit helpen om een positieve associatie met deze harde geluiden tot stand te brengen. Kalmerende wikkels kunnen ook voor sommige honden helpen. Net als inbakeren voor baby’s, kunnen deze je hond helpen zich veilig te voelen tijdens stressvolle situaties.

Maak autorijden een positieve ervaring

Als autoritten het angstige gedrag van je hond naar voren brengen, moet je hem of haar laten wennen aan het idee van autorijden voordat je zomerse roadtrips maakt. Gebruik een bench of hondenmand die groot genoeg is voor je hond om comfortabel te liggen. Gebruik een beloning zoals een favoriete traktatie of interactief speeltje om hem of haar enthousiast te maken om in de auto en bench te stappen voordat hij op reis gaat.

Blijf kalm

Huisdieren kijken naar hun baasjes voor geruststelling, dus door hen een kalme, ontspannen houding te tonen, zullen ze begrijpen dat er geen echt gevaar is.