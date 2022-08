Manieren om te voorkomen dat je genegeerd wordt bij het solliciteren

Als je steeds geen reactie krijgt wanneer je solliciteert, kunnen er verschillende redenen zijn waarom degene aan de andere kant geen contact met je opneemt. Overweeg om te beginnen het enorme aantal mensen dat mogelijk op dezelfde baan solliciteert. Afhankelijk van je branche kunnen ze worden overspoeld met kandidaten, kan de functie intern zijn ingevuld of zelfs geëlimineerd om kostenbesparende redenen. Ten tweede hebben veel bedrijven als gevolg van de COVID-19-pandemie een aanzienlijke reset ondergaan en hebben ze mogelijk grote veranderingen aangebracht binnen hun wervingsteam. Dus wat is de beste manier om erdoor te komen en ervoor te zorgen dat je erkend wordt door een potentiële werkgever? Lees verder voor aanpassingen die je nu kunt maken om ervoor te zorgen dat je een reactie krijgt.

1. Maak gebruik van je innerlijke verkoper

Wanneer je op zoek bent naar een baan, verkoop je een product – en dat product bent jij – dus maak er een doel van om deze mentaliteit tijdens het zoeken naar een baan aan te houden, zelfs als je wordt genegeerd. Het is belangrijk om te onthouden dat een werkgever je geen plezier doet door je in dienst te nemen. Dus, net als een verkoper, kun je je door niets laten stoppen, zelfs als je geen antwoord krijgt. Elke goede verkoper weet dat je door moet gaan, wat er ook gebeurt.

2. Pas je sollicitatiebrief aan

Als je steeds dezelfde generieke sollicitatiebrieven blijft sturen, heb je misschien de reden ontdekt waarom je geen antwoorden krijgt. Laat zo hoog mogelijk in de brief zien waarom ze jou zouden moeten kiezen, zodat geen enkele personeelsmanager kan missen wat je ter tafel brengt. Om dit te doen, moet je voor elk bedrijf waarop je reageert, een antwoord formuleren op het probleem. Het feit dat een bedrijf een vacature voor een productmanager plaatst, betekent niet dat de uitdagingen voor de persoon die voor die functie wordt aangenomen over de hele linie hetzelfde zullen zijn. Uiteindelijk wil je het enige presenteren dat het bedrijf volgens jou zou moeten doen om een ​​actueel probleem op te lossen. Verpak dat actieplan in een goed geschreven brief en je krijgt hopelijk meer grip.

3. Heroverweeg je cv voortdurend

In plaats van je cv te behandelen als een statisch document, kun je het beschouwen als een verkooptool die voortdurend wordt aangepast. Concentreer je niet op lettertypen, kleuren of het aantal pagina’s en stem je cv af op wat een bepaald bedrijf op dit moment nodig heeft. Een manier om dit te doen, is door zoveel mogelijk statistieken op te nemen, omdat het die cijfers zijn die dienen als bewijs van je capaciteiten. Je werk kunnen kwantificeren is uitstekend. In plaats van te schrijven ‘hielp het team te managen voor hoge prestaties’, schrijf dan wat je hebt gedaan. Als de winst groeide, als je het bedrijf geld hebt bespaard, zeg dat dan, want dat zegt dat je op een empirische en afgemeten manier over je werk weet te praten.

4. Blijf sollicitere en wees meedogenloos

Het zoeken naar een baan is een spel met cijfers en hoe meer je solliciteert, hoe groter de kans dat je hoort van een potentiële personeelsmanager. Het doel is om te blijven solliciteren, je naam te blijven verspreiden en op de bovenkant van de stapel te komen, in de hoop dat er een antwoord uit de andere kant komt.

5. Netwerk waar mogelijk

Als je nog steeds het gevoel hebt dat je geen grip krijgt wanneer je brief heb verzonden, leun dan niet achterover. Maak in plaats daarvan contact met anderen in je vakgebied en gebruik tools zoals LinkedIn. Je kunt een e-mail gebruiken als een kans om een ​​snelle follow-up te doen. Schrijf iets als ‘Goedemorgen, ik hoop dat alles goed met u gaat. Ik heb gesolliciteerd naar …. functie en ik wilde rechtstreeks contact met u opnemen om u te laten weten hoe enthousiast ik ben over de kans. Op basis van mijn ervaring denk ik dat ik waarde kan toevoegen. Als ik nog iets anders kan doen om in aanmerking te komen voor een sollicitatiegesprek, laat het me dan weten. Het ergste dat kan gebeuren, is dat je geen reactie terug krijgt.

6. Wees nooit bang voor de follow-up

Ten slotte is het oké om contact op te nemen met een contactpersoon, vooral als je uit de draaikolk van ‘Ik word genegeerd’ wilt komen. Houd alleen rekening met de grootte van de organisatie waarvoor je solliciteert. Een heel groot bedrijf zal waarschijnlijk een behoorlijk grote wervingsafdeling hebben en het kan even duren voordat de sollicitaties zijn verwerkt. Het is prima is om een ​​paar weken nadat je hebt gesolliciteerd, een follow-up te doen. Als er een maand voorbijgaat zonder een reactie, kan het slim zijn om die kans te verschuiven en je op andere opties te concentreren.

Wat je ook doet, blijf altijd professioneel. Je bent misschien gefrustreerd tijdens dit proces, maar je wilt geen brug branden bij het vervolg. Deze dingen kunnen tenslotte weer rondcirkelen. Je weet nooit of je uit het niets wordt gebeld als reactie op je sollicitatie.