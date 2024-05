Mannen met ‘giftige mannelijkheid’ maken vaker seksuele avances zonder toestemming

Laatst geüpdatet op mei 31, 2024 by Redactie

Nee betekent nee als het om seks gaat. Maar wat gebeurt er als een vrouw passiever reageert op een seksuele toenadering? Volgens nieuw onderzoek van Binghamton University, State University of New York, verschillen mannen in de manier waarop ze dit soort reacties interpreteren, en mannen die vijandige mannelijkheid vertonen, algemeen bekend als ‘giftige mannelijkheid’, hebben de neiging ernaar te handelen, ongeacht of ze dat wel of niet denken dat het gewenst is.

Een team van onderzoekers, waaronder Binghamton psychologieprofessor Richard Mattson en afgestudeerde student Michael Shaw, vroegen mannen tussen de 18 en 25 jaar om te reageren op hypothetische seksuele aansluitingssituaties waarin een vrouw passief reageert op een seksuele toenadering, wat betekent dat de vrouw geen enkele vorm van openlijke verbale of gedragsmatige reactie uitdrukt om toestemming te geven om het niveau van fysieke intimiteit te vergroten. Het team onderzocht vervolgens hoe consensueel elke man de situatie ervaart, en hoe hij zich waarschijnlijk zou gedragen.



“Een passieve reactie op seksuele toenadering is een normatieve indicator van instemming, maar kan ook angst weerspiegelen, en het was belangrijk om te onderzoeken of mannen onderscheid kunnen maken tussen de twee tijdens een aansluiting”, zegt Mattson.



Het team ontdekte dat mannen varieerden in hun perceptie van passieve reacties in termen van toestemming en dat het niveau van waargenomen toestemming sterk verband hield met een verhoogde kans op het voortzetten of bevorderen van seksueel gedrag.



“De grootste conclusie is dat mannen verschilden in de manier waarop ze een dubbelzinnige vrouwelijke reactie op hun seksuele avances interpreteerden met betrekking tot hun perceptie van toestemming, wat op zijn beurt hun seksuele beslissingen beïnvloedde”, zegt Mattson. “Maar bepaalde soorten mannen (bijvoorbeeld degenen met een hoog gehalte aan giftige mannelijke eigenschappen) hadden de neiging om situaties als meer consensueel te beschouwen en rapporteerden dat ze het niveau van seksuele intimiteit zouden laten escaleren, ongeacht of ze dachten dat het wel of niet met wederzijdse instemming was.”



De onderzoekers merkten op dat vijandige mannelijkheid iets anders is dan giftige mannelijkheid. Vijandige mannelijkheid is een specifiek pathologisch profiel van mannelijke houdingen en persoonlijkheidskenmerken dat herhaaldelijk in verband is gebracht met seksueel wangedrag.



“Over het algemeen verwijst deze vorm van mannelijkheid naar individuen die behoefte hebben aan seksuele dominantie over vrouwen, die neigen naar geweld en een vijandige houding ten opzichte van vrouwen, en verkrachtingsmythen accepteren, wat stereotiepe opvattingen zijn over seksueel geweld en waarom het voorkomt”, aldus de woordvoerder Shaw. “Individuen met een hoge mate van vijandige mannelijkheid zijn wantrouwend tegenover anderen in romantische relaties en geven voor hun eigen veiligheid prioriteit aan agressief en ‘mannelijk’ interpersoonlijk gedrag. Andere eigenschappen, zoals psychopathie, narcisme en gevoelloze of emotieloze oriëntaties ten opzichte van anderen, komen vaak regelmatig voor bij personen met een vijandige mannelijkheid. Als gevolg hiervan lopen personen met een vijandige mannelijkheid een groot risico om betrokken te raken bij aanranding.”



Hoewel passieve reacties die duiden op spanning of alcoholgebruik tot conservatievere inschattingen van de instemming leidden, leken mannen in beide gevallen een escalatie van het niveau van seksuele intimiteit niet geheel uit te sluiten, aldus Mattson. Bovendien gingen grotere niveaus van intimiteit die al bereikt waren en gedeelde alcoholconsumptie gepaard met grotere schattingen van instemming, wat suggereert dat de manier waarop een passieve reactie wordt geïnterpreteerd kan worden beïnvloed door kenmerken van de situatie.



“Percepties van instemming hadden minder te maken met de bestaande omstandigheden, en veel meer met het type man dat de beslissing nam”, aldus Mattson.



Meer specifiek hadden degenen die verheven waren vanwege giftige mannelijke eigenschappen of die de voorkeur gaven aan onpersoonlijke seks de neiging om de situatie als meer consensueel te ervaren, ongeacht wat er specifiek gebeurde. Bovendien voorspelden toxische mannelijke kenmerken in sterke mate de besluitvorming van mannen, ongeacht of zij de situatie al dan niet als consensueel beschouwden.



“Alles bij elkaar genomen kan een passieve seksuele reactie van een vrouw heel verschillend worden geïnterpreteerd in termen van toestemming door verschillende soorten mannen en in verschillende situaties. Dit is belangrijk omdat deze percepties de seksuele besluitvorming van mannen lijken te beïnvloeden, maar onze bevindingen ondersteunen het idee dat – in veel gevallen – de mannen willens en wetens grensoverschrijdend zijn”, aldus Mattson. Mattson zei ook dat het belangrijk is om traditionele mannelijkheid te onderscheiden van zijn giftige tegenhanger.

“De eerste omvat een groot aantal eigenschappen (bijvoorbeeld emotionele veerkracht) en rolverwachtingen (bijvoorbeeld aanbieder) die behoorlijk positief kunnen zijn; overwegende dat dit laatste een beperkt aantal kenmerken is, waaronder psychopathische neigingen, vijandigheid jegens vrouwen en de behoefte van de man aan bevestiging van zijn mannelijke bonafide waarden door de overheersing van zwakkere of kwetsbaardere individuen,’ aldus Mattson. “Alles bij elkaar genomen is het de voorkeur voor zelfzuchtige hiërarchische relaties, een gebrek aan zorg voor het welzijn van anderen, en de noodzaak om te laten zien dat iemand een ‘echte man’ is, die giftige mannelijkheid koppelt aan alle vormen van agressie, inclusief seksueel misbruik.”