Margarita Cocktail – eerbetoon aan ’s werelds favoriete cocktail

Op 22 februari is het International Margarita Day, de perfecte dag om hulde te brengen aan deze cocktail. Volgens de legende barstte meer dan 220 jaar geleden de aarde los met de agaveplant en begon een held genaamd Jose Cuervo geschiedenis te schrijven. Toen het verbod iedereen droog liet, stak hij de grens over om hun dorst te lessen en toen ontmoette hij de schoonheid Margarita in een bar en ’s werelds beroemdste cocktail was geboren.



Geliefd en geconsumeerd door miljoenen, over de hele wereld, van haciënda’s in het zonovergoten Mexico tot de beste clubs en bars, eren mensen deze heilige tequila; triple sec en limoen drinken op een specifieke dag gewijd aan de viering van zijn bestaan. Het is tenslotte de beroemdste cocktail die ooit uit Mexico is gekomen.

Een beetje geschiedenis:

Hoewel doordrenkt van stedelijke mythe, wordt er vaak gedebatteerd over de exacte tijd en persoon die verantwoordelijk is voor het bestaan ervan. Wat bekend is, is dat de originele Margarita altijd werd gemaakt met Jose Cuervo tequila, ’s werelds favoriete tequila sinds 1975.



Sommige verhalen over de creatie ervan dateren al uit de jaren 1930, toen barmannen uit Mexico en de omliggende regio’s aanspraak maakten op de uitvinding ervan. In de jaren ’40 was Jose Cuervo echter verantwoordelijk voor reclamecampagnes met de slogan ‘Margarita, het is meer dan alleen een meisjesnaam’, en volgens Jose Cuervo-gegevens werd het in 1938 uitgevonden door een barman ter ere van een Mexicaanse showgirl genaamd Rita de la Rosa.



Wat de oorsprong ook is uit de cantina’s van het oude Mexico of het Amerikaanse Westen, het is een klassieker en een van de beste manieren om van Jose Cuervo tequila te genieten.

Maak je eigen Margarita Cocktail

Om de geschiedenis van de Margarita cocktail in ere te houden, kun je hem het beste op zijn klassieke manier drinken, geserveerd met zout op de rand van het glas, geshaked met ice on the rocks. We hebben hier het perfecte cocktailrecept om deze traditie te eren:

Klassieke Margarita met Agave Siroop Twist

Je hebt tequila, Cointreau (triple sec), limoensap, agavesiroop, wat zout en een cocktailglas en shaker nodig

Ingrediënten

50ml Jose Cuervo Tradicional Reposado tequila

25ml Cointreau (triple sec)

25 ml limoensap

Een eetlepel (10ml) Agavesiroop

Een snufje zout

Methode

Shake de tequila en triple sec met crushed ijs in een cocktailshaker, wrijf de rand van het gekoelde cocktailglas in met limoensap en dompel het in grof zout, zeef de cocktailmix door het gekoelde glas. Voeg dan de theelepel agavesiroop toe en geniet ervan.



Geniet van de smaak van authentiek Mexico op een dag die de moeite waard is om een iconische cocktail te vieren – Salud!